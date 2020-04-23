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Антикризисные меры ,  
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Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Глава ВТБ Андрей Костин предложил новый механизм финансирования расходов государства на антикризисные меры. Он считает, что Минфин может нарастить внутренние заимствования, а банки — выкупить новый госдолг
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Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Расходы государства на меры по стабилизации экономики можно было бы увеличить за счет расширения внутренних заимствований Минфина. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин по итогам совещания президента Владимира Путина с руководством крупнейших российских банков.

Банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, считает Костин, заявление которого распространила пресс-служба ВТБ.

О том, что увеличение госзаимствований «в значительной степени ляжет на баланс банков», на совещании также сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов: «Сегодня весь объем вложения в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн руб. Дополнительная потребность в заимствованиях со стороны государства, исходя из ситуации с бюджетом, может составить 1,5–2 трлн руб.», — сказал он.

Банкиры также обсуждали новую программу по выдаче кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств, следует из заявления Костина. В частности, прозвучали предложения увеличить лимит на одного заемщика до 10 млрд руб. и расширить предоставляемую государством гарантию до 75%, а для оборонных предприятий — до 100%.

Костин рассказал, что ВТБ реструктурировал кредиты населению на сумму более 85 млрд руб. По собственным программам реструктуризации ВТБ изменил условия кредитов различным предприятиям на общую сумму 760 млрд руб. Из них 130 млрд руб. — это кредиты предприятиям МСП.

«Думаю, банки, безусловно, ускорятся и мы увидим в ближайшее время, конец апреля — май, что работа будет вестись в полной мере», — сказал Костин.

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В ходе открытой части совещания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и Белоусов заявили, что в помощи теперь нуждаются и крупные компании. «Мы видим, что в последние недели возрастает необходимость в реструктуризациях по кредитам крупным предприятиям», — сказала Набиуллина. Белоусов представил новую программу кредитования для пополнения оборотных средств системообразующих предприятий. Потенциал этой программы Белоусов оценил в 1 трлн руб., в ней могут поучаствовать около 1 тыс. предприятий. Государство будет субсидировать проценты в размере ключевой ставки ЦБ (то есть 6% годовых), на это заложены 24 млрд руб. Госгарантия будет покрывать до 50% тела кредитов, сказал Белоусов.

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Ранее министерства представили списки наиболее значимых компаний в каждой отрасли. Предполагалось, что они первыми получат помощь из бюджета, но пока не было ясно, в какой форме.

По словам Белоусова, будет запущен и механизм индивидуальной поддержки крупнейших компаний, аналогичный тому, что действовал в 2008 и 2015 годах. «Предварительно в шорт-листе у нас сейчас около 25 компаний, из них 11 компаний из транспорта, восемь — из промышленности и шесть — из энергетики», — уточнил первый зампред правительства. Портфель обязательств, требующих реструктуризации, составляет почти 200 млрд руб., сказал он.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВТБ, Андрей Костин
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