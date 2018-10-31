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Триллион и точка
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Газета
Триллион и точка
Газета № 190 (2914) (3110) Финансы, 30 окт, 21:49
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Триллион и точка
Правительство одобрило изменения в функционале ВЭБа
ВЭБ получит новое название, новые функции и около триллиона бюджетных рублей в ближайшие несколько лет. Госкорпорацию докапитализируют через новый механизм утвержденного капитала и полностью избавят от внешних долгов
Здание Внешэкономбанка (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Для того чтобы подготовить Внешэкономбанк к роли ключевого инструмента в реализации майского указа Владимира Путина и обеспечить ему статус координатора институтов развития, Минфин подготовил два законопроекта, которые вносят изменения в 28 федеральных законов, в том числе в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», «О таможенном регулировании...» и т.д. Эти документы 30 октября одобрила правительственная комиссия. До конца недели законопроекты планируется внести в Госдуму, а до конца ноября — принять, сообщил представитель ВЭБа.

После их принятия Внешэкономбанк изменит название и приобретет новые функции. Кроме того, госкорпорация до 2024 года получит от государства 600 млрд руб. на погашение внешнего долга. А если считать вместе с докапитализацией на 300 млрд руб., о которой говорил глава набсовета ВЭБа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, то объем поддержки госкорпорации приблизится к 1 трлн руб. В проекте федерального бюджета на ближайшие три года прописано выделение ВЭБу 200 млрд руб.

Новые функции и название

ВЭБ, согласно подготовленному Минфином законопроекту, будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, в том числе осуществлять «экспертизу экономических и социальных эффектов» от их реализации. Госкорпорация будет участвовать в управлении институтами развития и координировать их работу. ​

В связи с новыми функциями ВЭБа госкорпорация сменит название — полностью оно будет звучать как «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ». «Существующее название не в полной мере отражает актуальные задачи, стоящие перед Внешэкономбанком», — отмечает пресс-служба правительства. «Это не просто смена названия, это прежде всего, на мой взгляд, отражение той роли, которая отводится ВЭБу», — заявил 30 октября Дмитрий Медведев. Затрат на ребрендинг, по словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, не планируется.

Законопроект также предусматривает возможность передачи Российского экспортного центра (РЭЦ, сейчас — стопроцентная «дочка» ВЭБа) в казну. «ВЭБ должен сосредоточиться по горизонтали на координации всех институтов развития, не по вертикали. Нам нет никакого смысла держать их в качестве дочерних организаций», — подчеркнул Шувалов. В группу РЭЦ, который специализируется на финансовой и нефинансовой поддержке российских экспортеров, также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «Эксар») и Росэксимбанк.

Денежные вопросы

На погашение внешних долгов ВЭБа правительство до 2024 года выделит субсидии на 600 млрд руб. Эта цифра соответствует имеющемуся долгу госкорпорации по евробондам. «Чтобы повысить эффективность работы ВЭБа, нужно укрепить его финансовую модель», — указал Медведев. По словам премьера, проработана и докапитализация ВЭБа на 300 млрд руб. за счет нового механизма так называемого утвержденного капитала (ранее глава Минфина первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что на 300 млрд руб. возможна докапитализация ВЭБа из Фонда национального благосостояния). Утвержденный капитал, как объяснил Медведев, — это часть уставного капитала, которая может быть предоставлена, когда возникает потребность в инвестиционных ресурсах. До сих пор такой конструкции в российском законодательстве не было, отметил глава правительства.

Именно об описанной Медведевым схеме говорил глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом Владимиром Путиным в середине октября. Тогда глава госкорпорации указал, что в российском законодательстве нужно предусмотреть возможность подписного капитала. «Это капитал, который выбирается кредитной организацией по мере необходимости, и необходимая денежная сумма предоставляется Минфином. То есть не предоставляются заранее денежные средства, а только тогда, когда они нужны», — объяснял Шувалов.

Предложенный механизм утвержденного капитала может быть наиболее действенным в контексте задач ВЭБа как института развития, у которого возникают какие-то крупные долгосрочные инфраструктурные проекты, требующие затрат капитала, говорит директор направления «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. Такой механизм позволяет достаточно быстро мобилизовать ресурсы для внесения в капитал необходимой суммы. У ВЭБа уже есть программа докапитализации, но она в основном направлена на выплату внешнего долга, отмечает Вороненко.

В ближайшие пять лет ВЭБ сможет принять участие в проектах развития на общую сумму 3 трлн руб., сказал Медведев. «Ну, а с учетом партнерства с коммерческими банками в экономику страны может быть инвестировано еще больше, может быть, в три-четыре раза, на базе возвратного финансирования», — уточнил премьер-министр.

По состоянию на конец первого полугодия кредитный портфель ВЭБа составлял 1,8 трлн руб. Руководство организации уже заявило, что упор будет сделан на синдицированное кредитование совместно с коммерческими банками. О том, какие конкретно инфраструктурные проекты будет финансировать ВЭБ, пока не объявлено.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ВЭБ , Правительство
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