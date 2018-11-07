Развитие по подписке

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Газета № 194 (2918) (0711) Экономика, 06 ноя, 10:00
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Власти расширяют действие нового механизма докапитализации
Созданный для ВЭБа новый механизм докапитализации будет распространен на Российский экспортный центр и Корпорацию МСП. Эта схема призвана сэкономить средства федерального бюджета при реализации майского указа президента
Фото: Андрей Любимов / РБК

​Для Российского экспортного центра (РЭЦ) и Корпорации МСП вводится новый вид капитала — утвержденный, или так называемый подписной, капитал, следует из внесенных правительством в Госдуму поправок в закон «О банке развития» и еще ряд федеральных законов. Кроме того, отдельным законопроектом вносятся соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Этот механизм финансирования институтов развития предназначен для достижения целей, определенных в майском указе президента о стратегических задачах развития России до 2024 года, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Указ, в частности, ставит задачи увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта из России до $250 млрд (ФТС оценивала его по итогам 2017 года в $133,7 млрд) и повысить число занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн человек (сейчас 19 млн, оценивали в «Опоре России»).

Гарантия в обмен на отсрочку расходов

Схема докапитализации через утвержденный капитал, ранее для российских юридических лиц не применявшаяся, в конце октября была анонсирована для ВЭБа. Таким способом банк развития будет докапитализирован на 300 млрд руб., объявил 30 октября на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка премьер-министр Дмитрий Медведев.

Суть механизма, распространенного в деятельности международных финансовых организаций, таких как Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития или Новый банк развития БРИКС, объяснял глава ВЭБа Игорь Шувалов. «Это капитал, который выбирается кредитной организацией по мере необходимости… То есть не предоставляются заранее денежные средства, а только тогда, когда они нужны», — отмечал он на встрече с Владимиром Путиным.

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Согласно законопроекту, утвержденный уставный капитал своим постановлением будет назначать правительство, оговаривая предельный размер вклада Российской Федерации в уставный капитал юридического лица, сроки и условия, при которых будут выделены эти средства, а также их целевое назначение и требования к результатам использования.

За счет механизма утвержденного капитала правительство дает гарантию, что в случае необходимости поддержит институт развития, говорит начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. При этом от федерального бюджета это не требуется в моменте дополнительных расходов, они потребуются только после принятия правительством соответствующего решения, что делает такой инструмент поддержки необременительным, добавляет замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

В ответе за майский указ

Для РЭЦ, который специализируется на финансовой и нефинансовой поддержке российских экспортеров, предоставление взносов в рамках утвержденного уставного капитала увязывается с уменьшением финансовой устойчивости его «дочки» — Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «Эксар»). Соответствующие поправки будут внесены в закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Именно этим законом (вместо закона «О банке развития») теперь будут определяться основные положения работы РЭЦ, после того как находящийся под угрозой санкций ВЭБ передаст центр в собственность Российской Федерации.

Для обеспечения необходимого уровня поддержки несырьевого неэнергетического сектора в соответствии с указом президента «Эксару» требуется увеличение максимального порога страховой ответственности, который теперь будет определяться прямой госгарантией Российской Федерации (сейчас работает под гарантию ВЭБа). Наличие высокого уровня капитала у «Эксара» позволит свести к минимуму риск возникновения требований по госгарантии РФ и нарастить масштабы необходимых видов экспорта, отмечается в пояснительной записке.

Для Корпорации МСП (67,7% принадлежит Росимуществу, 32,3% — ВЭБу), через которую государство реализует программы поддержки малого и среднего бизнеса, механизм утвержденного капитала вводится без дополнительных условий.

«Учет такой господдержки (в виде утвержденного капитала. — РБК) может повысить или удержать от снижения кредитный рейтинг этих институтов, что положительно скажется на готовности контрагентов работать по их программам», — говорит Станислав Волков из «Эксперт РА». По его словам, необходимость фактической докапитализации у Корпорации МСП и РЭЦ может возникнуть при существенном расширении деятельности. И это реалистичный сценарий, поскольку часть денег на поддержку малого бизнеса и российских экспортеров (в рамках выполнения майского указа) пойдет через эти институты развития.

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Для Корпорации МСП в настоящее время действует ряд квазибанковских нормативов, напоминает Ирина Носова из АКРА. «Вероятно, государство желает предусмотреть возможность оперативного оказания поддержки для ее финансовой устойчивости в случае необходимости», — предполагает она.

Сверх 300 млрд

Объем будущего финансирования обоих институтов развития пока не определен. Соответствующие постановления должны быть подготовлены Минфином в течение двух месяцев с момента вступления в силу соответствующих поправок в законодательство, следует из пакета документов к правительственным законопроектам. Дополнительные расходы федерального бюджета после принятия законов возникнут только в случае решений правительства об утвержденном размере уставного капитала «ВЭБ.РФ» (будущее название Внешэкономбанка), АО «РЭЦ» и АО «Корпорация МСП», отмечается в пояснительной записке.

В пресс-службе Минфина тему утвержденного капитала для РЭЦ и Корпорации МСП комментировать не стали, ответив: «В законопроекте речь идет непосредственно о «ВЭБ.РФ». Новый механизм утвержденного капитала подразумевает под собой выделение средств только при возникновении соответствующей потребности у корпорации».

В случае принятия правительством решений о проведении докапитализации Корпорации МСП посредством механизма утвержденного капитала ее размер, порядок и условия будут определены дополнительно, сообщили в пресс-службе корпорации. В 2019 году корпорация будет докапитализирована обычным способом на 6 млрд руб. для осуществления последующих взносов в свои «дочки» (региональные лизинговые компании и МСП Банк), добавили там. Начиная с 2020 года корпорация получит субсидии на финансовое обеспечение по выдаваемым гарантиям, отметили в пресс-службе.

Из 300 млрд руб., которые планируется направить на докапитализацию ВЭБа в 2019–2021 годах, на докапитализацию РЭЦ ничего не предназначено, заверили в пресс-службе ВЭБа. В РЭЦ на запрос РБК не ответили.

Автор: Анна Михеева.
Теги: ВЭБ
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