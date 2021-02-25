Инвестиции населения на фондовом рынке за год почти удвоились

«Мы опросили компании, в которых открыты почти 100% брокерских счетов и счетов доверительного управления. С учетом этого нам не пришлось делать экстраполяцию, при этом полученные данные подтвердили правильность экстраполяций, которые мы делали до этого, когда получали меньше данных», — сказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

Во что инвестировали россияне

Россиян в 2020 году все больше интересовали иностранные акции. К концу года вложения в них составили 13,3% от инвестированных средств против 3,5% годом ранее. Рост произошел преимущественно за счет снижения доли вложений в российские акции (с 23,4 до 18,3%) и облигации федерального займа (ОФЗ) (с 9 до 3,9%). Выросла также и доля инвестиций в денежные средства — с 13,9 до 16,3%. По остальным типам активов НАУФОР не зафиксировала значимых изменений: 17% инвестиций приходится на облигации в иностранной валюте, 9,7% — на банковские рублевые облигации (не структурные), 4,8% инвестированы в корпоративные рублевые облигации, 4,6 и 5,9% — в структурные рублевые и валютные облигации.

Интерес россиян к иностранным активам подтверждается и данными депозитарного учета, раскрытыми ЦБ. За 2020 год приток средств физических лиц в акции иностранных компаний составил 415 млрд руб., писал регулятор в «Обзоре рисков финансовых рынков». Иностранные акции доступны для покупки через российских брокеров на Московской (с августа 2020 года) и Санкт-Петербургской биржах. На Санкт-Петербургской бирже объем чистой покупки акций нерезидентов населением вырос более чем в 30 раз: с 8 млрд руб. в 2019 году до 242 млрд руб. в 2020 году, писал ЦБ (.pdf).

В структуре активов на брокерских ИИС наблюдается схожая динамика: вложения в иностранные акции выросли практически на 10%, до 13,7%, вдвое снизилась доля инвестиций в ОФЗ (до 6,8%). Больше всего владельцы ИИС вкладывают в акции российских компаний (30%) и в денежные средства (21,2%). На счетах доверительного управления более консервативная картина вложений: доля облигаций в иностранной валюте составляет 43%, в паи паевых инвестиционных фондов инвестировано 11% и еще 8% — в российские акции.

Почему россияне вложились в зарубежные компании

Иностранные акции оказались популярны у россиян в прошлом году благодаря хорошим результатам американского рынка, который рос быстрее крупных мировых рынков, объясняет портфельный управляющий стратегиями акций УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин. «На американском рынке достаточно большой выбор инструментов для инвестирования с точки зрения отдельных бумаг и секторов. Вторая причина заключается в том, что после роста курса доллара многие клиенты пытались сохранить свои сбережения, инвестируя через твердые валюты — через доллар», — считает Харин.

На американском рынке «колоссальное количество инструментов» в сравнении с российским, где ликвидных бумаг не так много, замечает и аналитик брокера «Атон» Михаил Ганелин, добавляя, что важная причина роста иностранных акций в портфелях розничных инвесторов в том, что российские брокеры дают легкий доступ к иностранным бумагам и технически, и с точки зрения аналитики.

«Я думаю, что в этом году у российского рынка есть шансы перехватить пальму первенства в портфелях розничных инвесторов, поскольку, по нашему мнению, такой же динамики на американском рынке, как в прошлом году, скорее всего, уже не будет», — ожидает Харин. Существенный приток в акции российских компаний может быть, по его мнению, перед дивидендным сезоном — в апреле—июле.

Практика показывает, что физлица покупают и инвестируют в те инструменты, которые показали наибольший прирост, а не на основании ожидаемых доходностей, обращает внимание управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий: «Так что инвестиции в выросшие акции вполне объяснимы. Тем более рост на американском рынке продолжается уже 12 лет, а коррекции, как показал 2020 год, достаточно кратковременные и неглубокие. Тренд будет продолжаться, так как не произошло слома».

Когда закончится переток средств на фондовый рынок

Население увеличивало вложения на фондовом рынке на фоне снижения доходностей депозитов из-за понижения ключевой ставки ЦБ: сейчас находится на историческом минимуме 4,25%. «Возможно, рост числа инвесторов и объема их средств перестанет быть кратным, но останется значительным, — считает Тимофеев из НАУФОР. — Думаю, что в течение двух-трех лет активы розничных инвесторов будут как минимум равны трети суммы средств, находящихся сегодня на депозитах». На счетах и вкладах в банках население держит более 30 трлн руб.

«Понятно, что люди ищут наибольшую доходность, поэтому темпы роста будут зависеть от движения ставок в экономике. Не исключено, что прирост средств на фондовом рынке начнет замедляться уже в этом году», — прогнозирует Ганелин.

Даже в случае некоторого повышения ставок по вкладам тренд на прирост средств на фондовый рынок сильно не изменится, уверен Русецкий: «В России приток на фондовый рынок идет далеко не только из банковской системы, что подтверждается данными: на фоне огромного интереса к инвестициям средства граждан в банках все равно выросли на 10% год к году». Например, приток средств физических лиц в акции и облигации иностранных компаний (630 млрд руб.) более чем в два раза превысил отток валюты со счетов и вкладов в банках, признавал ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков».