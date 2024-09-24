Сбербанк рассказал о планах ввести единый способ оплаты лицом

В 2025 году появится единое решение, позволяющее клиентам любых банков оплачивать покупки биометрией, рассчитывают в «Сбере». Сейчас такой сервис «Сбер» и НСПК развивают параллельно. Но НСПК призывает «Сбер» вступить в ее систему

Краш-тест биометрии при «оплате улыбкой» в офисе Сбера на Цветном бульваре (Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»)

В 2025 году для всех российских банков может быть создано единое целевое решение для оплаты по биометрии с помощью лица. Об этом РБК рассказал директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. Он напомнил, что сейчас биоэквайринг параллельно развивают Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК).

«Сейчас заплатить биометрией может только клиент «Сбера» в терминале «Сбера». Мы стремимся создать сервис, в котором гражданин нашей страны может оплачивать покупки биометрией независимо от того, клиентом какого банка он является, и до конца года реализуем данную возможность. В параллель НСПК готовится сделать то же самое и хранить у себя базу связок карты с биометрией. Эта фаза, которую мы вместе пройдем. В результате получим единое целевое решение для всех банков в 2025 году», — отметил Евсеев.

Биоэквайринг — это платеж через сканирования лица, биометрические данные которого привязаны к банковскому счету. В настоящее время все биометрические данные по требованию законодательства хранятся в ЕБС. В системе, по данным на февраль 2024 года, находилось около 70 млн биометрических данных россиян, в том числе Сбербанк передал 30 млн биометрических данных.

В настоящее время Сбербанк развивает биометрические платежи на базе своей эквайринговой сети. Банк установил 750 тыс. платежных устройств, считывающих биометрию, до конца года их число должно составить не менее 1 млн терминалов. Расплатиться таким образом могут только клиенты Сбербанка. Также в декабре 2024 года Сбербанк планирует запустить межбанковский биоэквайринг, когда расплатиться с помощью биометрии в терминалах «Сбера» смогут клиенты других кредитных организаций, говорил ранее РБК старший вице-президент «Сбера», руководитель блока «Транзакционный банкинг» Дмитрий Малых.

Что делает НСПК в сфере биоэквайринга

НСПК и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) в этом году запустили пилотный проект по биоэквайрингу. К настоящему времени такой сервис доступен для пассажиров Казанского метрополитена. В ближайшей перспективе он будет масштабирован на торговые точки и заведения общепита, сообщил РБК представитель ЦБТ.

Как рассказал представитель НСПК, в рамках ЕБС функционал межбанковского взаимодействия для оплаты по биометрии уже реализован. «Чем быстрее банки, включая «Сбер», будут подключаться к межбанковской платформе биометрических сервисов, тем удобнее будет для всех россиян», — подчеркнул он, пояснив, что решение создано на базе равноудаленной инфраструктуры и позволяет всем гражданам оплачивать товары и услуги по биометрии независимо от того, клиентами какого банка они являются и в каком уголке страны проходит платеж.

«Любое решение в области биоэквайринга, в соответствии с законодательством, может быть реализовано только на инфраструктуре Единой биометрической системы. Это необходимое условие для того, чтобы обеспечить равный доступ к сервисам по биометрии клиентам любого банка», — указал представитель ЦБТ.

В пилотном проекте НСПК и ЦБТ участвуют десять банков-эмитентов, два из которых также являются эквайерами (принимают платежи), добавил представитель НСПК. «Уже проведены первые пилотные операции, в ближайшее время начнется масштабирование сервиса», — пояснил он. По данным РБК, в проекте участвуют ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, ПСБ, Райффайзенбанк, Совкомбанк, «Русский стандарт», «Ак Барс» и МТС-банк.

Какие еще платежи Сбербанк и НСПК развивают параллельно Биометрический эквайринг — не единственное новое платежное решение, которое Сбербанк развивает параллельно с НСПК. Другим таким проектом являются QR-платежи. При этом Банк России выступает за создание на рынке единого QR-кода на базе Системы быстрых платежей (СБП), а глава Сбербанка Герман Греф предупреждал, что если единый QR-код будет работать только на базе СБП, то это сократит стимул к инновациям. Сбербанк предложил ЦБ создать единый QR не только на базе СБП, но и на базе multi-QR от Сбербанка, чтобы сохранить конкуренцию на платежном рынке. «В противном случае это будет очень плохой прецедент. Честно сказать, мы очень подумаем, зачем нам заниматься инновациями», — говорил Греф. В настоящее время multi-QR от «Сбера» позволяет оплачивать покупки через один код картами 18 банков-партнеров, а также через СБП. В пилоте НСПК по единому QR-коду участвуют 22 кредитные организации, его внедрение должно быть завершено в середине октября. В результате принимать платежи по QR-коду НСПК смогут 206 банков — участников СБП и 4,7 млн торговых точек.

Каким может быть единое решение по биоэквайрингу

Единое целевое решение может означать, что «Сбер», НСПК или любой другой оператор предоставят рынку решение, в результате чего банки-партнеры смогут получить технологию идентификации клиента и запустить платежный сценарий на основе биометрических данных, в результате клиенты смогут расплачиваться картой любого банка в терминале любого банка, как это сейчас работает с классическим эквайрингом, описывает ситуацию сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея. Универсальное решение должно позволить расплачиваться биометрией в терминале любого банка, необязательно того, в котором у клиента открыт счет, соглашается партнер департамента финансового консультирования ДРТ Алексей Чаговец.

«Единое целевое решение в биоэквайринге дает технологическую инфраструктуру тем банкам, у которых ее нет и, скорее всего, она не появилась бы. Для торговых точек это тоже некоторое удобство, потому что они смогут предоставлять возможность оплатить биометрией в рамках своего договора эквайринга. Им не надо будет заключать договор с дополнительным банком для внедрения этого метода оплаты», — добавляет ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Единая инфраструктура может сделать оплату биометрией комфортнее и тем самым стимулирует переход на данный метод оплаты, считает Семерикова: «Если сейчас биометрия доступна только клиентам конкретных банков, то с появлением единого решения клиенты всех банков смогут его использовать. Ровно та же история, как была с переводами по номеру телефона, когда универсальным решением стала СБП, а не единичные предложения от конкретных банков». ЦБ начал развивать СБП после того, как доминирующим игроком на рынке переводов по номеру телефона стал Сбербанк через сервис «Сбербанк.Онлайн».

На практике популярность такого решения будет зависеть не только от удобства для пользователей, но и от тарифов на эквайринг и уровня межбанковских комиссий, считает Чаговец. Он подчеркивает, что именно возможность контролировать тарифы являются главной мотивацией участников рынка для создания альтернативных платежных систем.