ЦБ изучит ввод новых тарифов для магазинов при оплате лицом

ЦБ может ввести отдельные комиссии для оплаты покупок лицом. Тарифы не должны быть высокими, чтобы магазинам было выгодно внедрять технологию, говорят эксперты. С другой стороны, банкам надо дать возможность окупить вложения в нее

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банк России изучит вопрос изменения комиссий для магазинов за платежи по биометрии в сервисе Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом в кулуарах форума «Финополис» РБК рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы сейчас с участниками обсуждаем тему, и, возможно, по биоэквайрингу мы предусмотрим иные тарифы. Но это будет в рамках пилота (тестирования проекта. — РБК), который мы начали. Сейчас мы ожидаем расширения числа его участников из крупнейших банков. И мы хотим как раз с ними обсудить, нужно ли нам модифицировать тарифы по биоэквайрингу. Потому что биоэквайринг — это новый инструмент, и, может быть, действительно имеет смысл сделать для него несколько другую тарифную политику», — сказала Скоробогатова.

Речь идет о комиссиях, которые платят магазины, принимающие платежи. Тарифы отличаются в зависимости от того, проходят ли расчеты по картам или по Системе быстрых платежей (в случае оплаты QR-кодом) — вскоре к этим способам оплаты добавится оплата по биометрии, то есть лицом. Такую технологию уже массово внедрил «Сбер», а в скором времени это сделает и Национальная система платежных карт, которая уже выступает оператором карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). К новой системе, как, например, и к оплате по QR-коду через СБП, будут подключаться коммерческие банки.

От этих комиссий будет напрямую зависеть, насколько бизнесу выгодно будет подключать оплату по лицу, то есть закупать терминалы, поддерживающие такую технологию, а также предлагать покупателям ею воспользоваться. Например, сейчас предпринимателям в основном дешевле принимать платежи через QR, чем по карте.

Как строится бизнес на платежах по лицу

В настоящее время все биометрические данные по требованию законодательства хранятся в Единой биометрической системе (ЕБС). В ней, по данным на февраль 2024 года, находилось около 70 млн биометрических данных россиян, в частности, Сбербанк передал 30 млн образцов.

«Сбер» и НСПК сейчас развивают биоэквайринг параллельно, но работают над возможностью объединения сервисов. Как ранее говорил РБК директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев, единое решение может появиться на рынке в 2025 году. НСПК призывала «Сбер» подключиться к ее межбанковской платформе биометрических сервисов.

У Сбербанка уже установлено более 850 тыс. биометрических терминалов, до конца года их число должно быть увеличено до 1 млн. Сейчас расплатиться таким образом могут только клиенты Сбербанка, но в декабре 2024 года в терминалах «Сбера» лицом смогут расплачиваться и клиенты других кредитных организаций.

НСПК в этом году запустила пилотный проект по биоэквайрингу вместе с Центром биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы). Он работает при оплате входа в казанский метрополитен. Кроме того, к пилотному проекту присоединился ВТБ, запустивший оплату по биометрии в кафе и магазинах (пока речь идет только о первых точках продаж в Москве и Сочи).

К сервису также присоединился Альфа-банк. Он планирует масштабировать этот сервис в первом квартале 2025 года, сказал РБК руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексей Киричек. «Платежи по биометрии можно будет совершить в 150 тыс. POS-терминалах, установленных в 100 тыс. торговых точках. Это около половины терминалов Альфа-банка нового поколения, в которых уже есть камера, что позволяет обрабатывать биометрию. В течение года-двух банк заместит все терминалы», — пояснил Киричек.

Как рассказала Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу РБК на «Финополисе», все банки подтвердили, что будут делать биоэквайринг с инфраструктурой НСПК. По ее словам, именно в этом случае клиенты смогут при проведении биоплатежей не задумываться о том, в каком банке они обслуживаются.

«Главное, что вы сдали биометрию. У вас будет привязка к платежному инструменту того банка, который вы сами выберете. И в какую бы торговую точку вы ни зашли, эта торгово-сервисная точка сможет сделать платеж по биометрии. И вот здесь ценность этой равноудаленной инфраструктуры для всех. Если бы это было опять через объединение только нескольких участников, такого результата достичь [было бы] невозможно», — пояснила Скоробогатова. Если единое решение с НСПК будет создано, то в итоге биометрией сможет расплатиться клиент любого банка в POS-терминалах любого банка, как это сейчас происходит с карточными платежами, сказал РБК руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Сбербанку осталось обсудить и подтвердить с НСПК скорость и качество транзакций, чтобы выходить на финальный диалог и присоединиться к сервису НСПК, но итоговое решение будет зависеть от результатов пилотирования единого сервиса, которое Сбербанк будет проводить с другими банками, продолжает Малых: «Если пилот покажет, что скорость транзакции не снижается, тогда мы перейдем к следующему этапу — массовому привлечению физических лиц на данную услугу. «Дорожная карта» по всем шагам сейчас на согласовании. Но если скорость платежей возрастет примерно до восьми секунд, то мы в такой проект не пойдем. Мы уже установили более 850 тыс. биометрических терминалов, и мы не хотим снижать качество услуги для наших клиентов, включая безопасность».

Чего ждать от комиссий за новый способ оплаты

Сейчас комиссии за биоэквайринг не отличаются от комиссий в Системе быстрых платежей по QR-кодам — 0,4–0,7% от стоимости покупки, сказал Киричек. Как пояснил Малых, в дальнейшем комиссии для магазинов за прием платежей по биометрии могут быть выше, чем сейчас по Системе быстрых платежей (СБП). «НСПК сейчас прорабатывают тарифы для рынка. Они будут выше, чем по СБП. Потому что коллеги понимают, что банкам нужно окупить свои расходы на инфраструктуру по биометрии», — сказал топ-менеджер «Сбера».

По словам генерального директора НСПК Дмитрия Дубынина, сейчас услуга биоэквайринга оказывается по СБП, а также, если такой запрос есть у банков, по карточным транзакциям. «Поэтому здесь тарифы абсолютно все те же, которые имеются уже сейчас. Каких-то дополнительных комиссий мы делать не планируем». Комиссии за транзакции по СБП и картам «Мир» в биоэквайринге остаются на действующем уровне, добавил заместитель гендиректора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин.

Комиссии в СБП установлены на уровне 0,4–0,7% от стоимости покупки в зависимости от категории товара, но не более 1,5 тыс. руб. Комиссии за карточные транзакции в среднем составляют 1,5–2,5% и зависят от категорий карт, магазинов и так далее. При этом комиссии по картам устанавливаются самими банками в рыночных условиях, а тарифы СБП регулируются Банком России. В Сбербанке, который пока самостоятельно развивает сервис оплаты лицом и привязывает биометрию клиентов в картам, такие тарифы сейчас установлены в среднем на уровне около 1,5%, уточнил Малых. Эти комиссии магазины платят банкам-эквайерам за прием безналичных платежей за покупки. Затем часть этой комиссии банки направляют платежной системе и банку-эмитенту (банку покупателя).

В биоэквайринге НСПК также прорабатывается вопрос стоимости запроса биометрических данных (вектора) покупателя в ЕБС, если этих данных нет в системе банка, добавил Киричек. При этом до конца года стоимость за эту услугу не взимается, подчеркнул Киричек. Банки должны будут обращаться в ЕБС, если платеж в их терминале будет проводить не их клиент.

Какие нужны тарифы для развития оплаты лицом

Величина комиссий должна покрывать издержки на оборудование, инфраструктуру, безопасность данных и обновление систем идентификации, рассуждает управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин: «Текущие тарифы в СБП достаточно низкие и могут оказаться недостаточными для покрытия расходов на внедрение биометрических технологий, особенно учитывая то, что новые виды платежей нужно будет масштабировать на всю страну». Но в условиях довольно медленного процесса по сбору биометрии, наоборот, возможно, что тарифы будут установлены на более низких уровнях.

«Очевидно, что размер комиссии влияет на склонность принимать один метод платежа, а не другой», — рассуждает партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова.

«Одни организации полностью переходят на СБП. Другие ставят план по платежам по СБП для своих сотрудников на кассе, которые затем просят потребителей оплатить по QR-коду, а не картой», — объясняет она. Изменение тарифной сетки для биоэквайринга может простимулировать магазины внедрять этот способ оплаты, говорит эксперт, а чтобы биометрия прижилась на рынке как платежный метод, в ней должны быть заинтересованы и потребители, и торгово-сервисные предприятия (ТСП).

Впрочем, пока такого интереса нет ни у одних, ни у других, признает Семерикова: «Для потребителей это лишние движения и вопросы безопасности, которых они не хотят (например, сдача биометрии и подключение счета к нему). Проще пользоваться картой или смартфоном с платежным стикером или пей-сервисом. Для ТСП биоэквайринг с такими же ставками, как за прием карт или выше, тоже не имеет большого смысла, так как есть более выгодные способы приема безналичной оплаты».

Более высокие комиссии могут снизить интерес магазинов, предупреждает Калякин: «Если затраты на подключение и комиссии будут слишком высокими, это может снизить заинтересованность, особенно среди малого бизнеса, который чувствителен к изменениям комиссий. В этом контексте биоэквайринг будет востребован у крупных сетей и компаний, ориентированных на клиентский сервис и инновации, но малые предприятия могут предпочесть оставить традиционные способы оплаты».

Кроме того, в скором времени в России полноценно появится цифровой рубль, за прием которого комиссия планируется в районе 0,3%, напоминает Семерикова. С такой комиссией не может соперничать ни один из предложенных методов оплаты, предупреждает она.