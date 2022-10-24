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Война санкций ,  
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Банки сообщили о неготовности банкоматов к новым купюрам из-за санкций

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Заместитель председателя Банка России Сергей Белов

Лишь 20% банкоматов могут принимать новые сторублевые купюры, это связано с использованием зарубежных устройств для распознавания валюты, производители которых отказались от присутствия на российском рынке, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Он сослался на данные кредитных организаций, по информации которых платежные терминалы и банкоматы в основном не перепрограммированы, а внутренняя кассовая техника готова к обработке новых купюр примерно на три четверти. Пытаться перенастроить ПО устройств будет крайне сложно, предупредил Войлуков, отметив, что можно договориться о поставках техники из дружественных стран или наладить ее выпуск в России. Но российские компании оценивают необходимый период для начала производства в промышленных масштабах в два года.

Войлуков напомнил, что стратегия Центробанка подразумевала замену сторублевых банкнот в течение этого года, в 2023 году планируется заменить купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб., остальные номиналы решено было оставить на 2024 год. Войлуков призвал начать выпуск новых купюр не раньше 2024 года, когда планируется закончить техническое переоснащение. Иной сценарий, указал он, будет нерационален и крайне затратен для всех финансовых организаций.

В Центробанке назвали преждевременным проведение оценок готовности оборудования к приему новой купюры. Банкноты будут запущены в оборот по мере готовности банковской инфраструктуры, большинство поставщиков техники уже получили адаптационное ПО для настройки оборудования, подчеркнули в Банке России.

В Сбере оценили готовность своих банкоматов к приему новых купюр после их поступления в оборот в 95%. Оставшиеся 5% приходятся на устройства, в которых из-за ухода из России зарубежного поставщика невозможно обновить прошивку, в таких случаях будет проведена замена на отечественные модели, планируют в кредитной организации.

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Всего в России работают около 200 тыс. банкоматов, примерно 120 тыс. (60%) из них произведены американскими Diebold Nixdorf и NСR, покинувшими российский рынок, оценил ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров. По его мнению, настройка банкоматов этих компаний либо невозможна, либо будет вестись по неофициальным каналам, а менять 120 тыс. устройств лишь для использования новых купюр нерационально. Процесс замены этих банкоматов растянется на два-три года, пока они не выйдут из эксплуатации из-за износа, полагает Федоров.

Материал дополняется.

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