В ЦБ рассказали, что будет изображено на новых купюрах в ₽1000 и ₽5000

Купюры в ₽1000 могут украсить виды Нижегородского кремля, здания Нижегородской ярмарки и Чкаловской лестницы в том же городе. На банкнотах в ₽5 могут изобразить екатеринбургские дом Севастьянова и плотину пруда на реке Исеть

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На обновленных банкнотах номиналом в 1000 руб. и 5000 руб. могут появиться Нижегородский кремль, дом Севастьянова и другие достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, рассказал замглавы Центробанка Сергей Белов в интервью газете «Известия».

Объекты, которые разместят на купюрах, предлагали эксперты, по итогам отбора часть из них вышла в финал. Тысячную банкноту, отметил чиновник, могут украсить виды на Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловскую лестницу, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, реку Волгу и другие достопримечательности.

На обновленной банкноте в 5 тыс. руб. могут изобразить дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптуру каслинского литья «Россия» и объекты нефте- и газодобывающей промышленности.

«А что в итоге окажется на банкнотах, узнаем на презентации», — рассказал зампред.

Сейчас на 1000-рублевой купюре изображены достопримечательности Ярославля (памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля и другие), а на 5000-рублевой — знаковые места Хабаровска, в том числе памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, и городская набережная.

Белов анонсировал смену дизайна обеих банкнот на презентации обновленной 100-рублевой купюры, которая состоялась 30 июня. Тогда же он объявил, что их концепцию уже утвердил совет директоров Банка России, а «Госзнак» начал работать над эскизом вместе с представителями регулятора.

Читайте на РБК Pro Pro Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда Прогнозы Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей Прогнозы Pro Как модель «красной и синей ноги» поможет сохранить отношения Как модель «красной и синей ноги» поможет сохранить отношения Статьи Pro Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи

Центробанк заявил, что планирует поэтапно выпустить в обращение модернизированные банкноты, в марте 2021 года. Это произойдет в период с 2022 по 2025 год. Уже в этом году в оборот должны поступить новые купюры в 100 руб. Банкноты номиналом в 1000 и 5000 руб. обещали ввести в обращение в 2023 году, а номиналом в 500 руб. — в 2024 году. Последними в 2025 году в оборот выпустят 10-ти и 50-рублевые купюры.

Новые банкноты можно будет использовать наравне со старыми, значительную долю в обороте они займут только к 2026–2029 годам, говорил зампред Центробанка Михаил Алексеев.