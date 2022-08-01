В ЦБ рассказали, что будет изображено на новых купюрах в ₽1000 и ₽5000
На обновленных банкнотах номиналом в 1000 руб. и 5000 руб. могут появиться Нижегородский кремль, дом Севастьянова и другие достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, рассказал замглавы Центробанка Сергей Белов в интервью газете «Известия».
Объекты, которые разместят на купюрах, предлагали эксперты, по итогам отбора часть из них вышла в финал. Тысячную банкноту, отметил чиновник, могут украсить виды на Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловскую лестницу, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, реку Волгу и другие достопримечательности.
На обновленной банкноте в 5 тыс. руб. могут изобразить дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптуру каслинского литья «Россия» и объекты нефте- и газодобывающей промышленности.
«А что в итоге окажется на банкнотах, узнаем на презентации», — рассказал зампред.
Сейчас на 1000-рублевой купюре изображены достопримечательности Ярославля (памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля и другие), а на 5000-рублевой — знаковые места Хабаровска, в том числе памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, и городская набережная.
Белов анонсировал смену дизайна обеих банкнот на презентации обновленной 100-рублевой купюры, которая состоялась 30 июня. Тогда же он объявил, что их концепцию уже утвердил совет директоров Банка России, а «Госзнак» начал работать над эскизом вместе с представителями регулятора.
Центробанк заявил, что планирует поэтапно выпустить в обращение модернизированные банкноты, в марте 2021 года. Это произойдет в период с 2022 по 2025 год. Уже в этом году в оборот должны поступить новые купюры в 100 руб. Банкноты номиналом в 1000 и 5000 руб. обещали ввести в обращение в 2023 году, а номиналом в 500 руб. — в 2024 году. Последними в 2025 году в оборот выпустят 10-ти и 50-рублевые купюры.
Новые банкноты можно будет использовать наравне со старыми, значительную долю в обороте они займут только к 2026–2029 годам, говорил зампред Центробанка Михаил Алексеев.