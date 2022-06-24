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Брокеры предложили перечислять владельцам евробондов платежи в рублях

НАУФОР обратилась к Минфину с просьбой обязать эмитенты из России перечислять российским владельцам евробондов платежи в рублях. По данным ассоциации, инвесторы вправе рассчитывать на платежи вне зависимости от внешних ограничений
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила обязать эмитенты из России перечислять российским владельцам евробондов платежи в рублях взамен произведенных ранее в иностранной валюте и замороженных в зарубежных депозитариях. Выплаты предлагается осуществить под уступку прав на получение замороженных средств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо ассоциации к Минфину.

Кроме того, НАУФОР хочет полностью запретить направлять дальнейшие выплаты по евробондам резидентам за пределы России, если их бумаги учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), пишет газета. Исполнять обязательства ассоциация предлагает по аналогии с платежами по суверенным евробондам, утвержденным 22 июня президентским указом.

Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, письмо отражает мнение инвесторов, которые вправе рассчитывать на платежи независимо от того, что выбранный эмитентом платежный агент не исполняет свои обязанности.

Партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Майя Чудутова сообщила «Коммерсанту», что как таковое требование о повторной выплате по еврооблигациям является незаконным. Осуществить ее можно, если эмитент отдельно договорится со своими инвесторами, в том числе выкупив права требования по произведенным выплатам, пояснила юрист.

Кроме того, любое закрепление оплаты исключительно в рублях формально будет означать дефолт, так как, согласно условиям выпуска, выплаты должны быть осуществлены в иностранной валюте, добавил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Минфин в таком качестве предлагаемые механизмы не расценивает, отмечает юрист, но «это не означает, что кто-либо из инвесторов не сможет так это трактовать и в дальнейшем попытаться оспорить в судебном порядке».

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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Российские инвесторы не получают доходы по еврооблигациям российских эмитентов с конца февраля, когда оказался заморожен «междепозитарный мост» между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и депозитариями Euroclear и Clearstream. Сам НРД попал под прямые санкции Евросоюза в начале июня.

НРД — центральный депозитарий России. Он ведет учет прав собственности на российские ценные бумаги, которыми владеют инвесторы, и проводит расчеты по сделкам. Кроме того, НРД — промежуточное звено хранения некоторых иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и Мосбирже. Он имеет счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream. Помимо этого, НРД стал платежным агентом по еврооблигациям России, так как с 24 мая Citibank прекратил выполнять эти функции.

После включения в санкционный список НРД признал ситуацию чрезвычайной. Депозитарий остановил проведение операций в евро, однако операции по списанию и зачислению денежных средств в иных валютах «проводятся в обычном режиме», говорилось в его сообщении. «Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления», — предупредили в депозитарии.

Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях
Экономика
Владимир Путин

Кроме того, из-за санкций в отношении НРД и российского госдолга Минфин испытывает проблемы с международными расчетами, которые должны были проходить в валюте. По словам главы Минфина Антона Силуанова, западные страны пытаются организовать «искусственный дефолт» России, хотя средства на погашение госдолга у страны есть, как и стремление по ним заплатить.

В качестве ответа на санкции президент Владимир Путин 22 июня подписал указ о выплате валютного долга России в рублях, для чего всем иностранным инвесторам откроют без их личного присутствия рублевые счета типа «И». Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынке. После зачисления выплат на такие счета обязательства России перед инвесторами будут считаться выполненными.

Министерство разделило всех держателей на три группы инвесторов по типу учета их прав на ценные бумаги:

  • Первая группа — инвесторы, права на ценные бумагами которых учитываются полностью внутри российской учетной системы — Национальным расчетным депозитарием или российскими депозитариями без участия иностранных депозитариев.
  • Вторая группа — инвесторы, права владения которых учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев.
  • Третья — инвесторы, расплатиться с которыми невозможно «в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств».

Средства, предназначенные для выплат третьей группе инвесторов или иностранным номинальным держателям евробондов, будут перечислять на специальный счет типа «И». Чтобы их получить, они должны будут обратиться в НРД или иную уполномоченную кабмином организацию, предоставив данные о номинальных держателях еврооблигации «вплоть до иностранного номинального держателя первого уровня».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
НАУФОР Брокеры еврооблигации выплаты рубли

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