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Война санкций ,  
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Минфин определил условия выплат по евробондам для иностранных инвесторов

Инвесторам, которые не могут получить выплаты по российский евробондам из-за санкций, заочно откроют особые рублевые счета. Чтобы вывести эти деньги, инвесторам придется подписать отказ от любых претензий
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство финансов России определило новый порядок выплат по еврооблигациям для всех категорий инвесторов, сообщает ведомство.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о выплате валютного долга в России в рублях, для чего всем иностранным инвесторам откроют без их личного присутствия рублевые счета типа «И». Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынке. После зачисления выплат на такие счета обязательства России перед инвесторами будут считаться выполненными.

Министерство разделило всех держателей на три группы инвесторов по типу учета их прав на ценные бумаги:

  • Первая группа — инвесторы, права на ценные бумагами которых учитываются полностью внутри российской учетной системы — Национальным расчетным депозитарием или российскими депозитариями без участия иностранных депозитариев
  • Вторая группа — инвесторы, права владения которых учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев
  • Третья — инвесторы, расплатиться с которыми невозможно «в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств».

Средства, предназначенные на выплаты третьей группе инвесторов или иностранным номинальным держателям евробондов, будут перечислять на специальный счет типа «И».

Чтобы их получить, они должны будут обратиться в НРД или иную уполномоченную кабмином организацию, предоставив данные о номинальных держателях еврооблигации «вплоть до иностранного номинального держателя первого уровня».

Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях
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Также они должны будут предоставить письменный отказ «от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа». После этого инвесторы смогут перечислить выплаты со счета типа «И» на персональные рублевые счета — «в суммах, эквивалентных суммам причитающихся выплат в валюте номинала Еврооблигации на дату зачисления средств».

Для тех инвесторов, чьи права учитываются полностью в рублевой системе (владельцы 1-ой группы), средства будут доведены «каскадными платежами» в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».

Инвесторы второй группы (права владения которых учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев) будут получать выплаты от НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после того, как российские депозитарии раскроют НРД данные о количестве учитываемых Еврооблигаций.

Выплаты первой и второй группе инвесторов будут перечисляться по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком России на даты выплат согласно эмиссионной документации. «Данный подход позволит обеспечить максимально возможную эквивалентность платежей, предусмотренных эмиссионной документацией Еврооблигаций в валюте номинала», — считает Минфин.

Что санкции против НРД значат для выплат по госдолгу и иностранных акций
Финансы
Здание&nbsp;национального депозитария

Россия перешла на выплаты валютного долга в рублях из-за санкций. Минфин еще с марта испытывает проблемы с расчетами, которые должны были проходить в валюте, — сначала у него получалось платить по долгу из замороженных на Западе валютных резервов, но потом США наложили запрет на этот механизм, а вскоре и вовсе решили не продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг.

По словамглавы Минфина Антона Силуанова, западные страны пытаются организовать «искусственный дефолт» России, хотя средства на погашение госдолга у страны есть, как стремление по ним заплатить.

Планировалось, что выплаты в рублях будут производиться на счета в Национальном расчетном депозитарии (структура Мосбиржи, которая ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам), а затем через него можно будет конвертировать средства в валюту. Однако в начале июня Европейский союз ввел санкции против НРД.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Минфин России евробонды рубли Валюта

Инвестируйте выгодно
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Управляйте онлайн 24/7
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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