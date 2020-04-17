ЦБ «предметно» рассмотрит снижение ключевой ставки в апреле

Банк России на ближайшем заседании детально рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила Эльвира Набиуллина. Годовая инфляция выросла до 2,9%, что по-прежнему ниже цели в 4%

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Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.

«Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев и с учетом этого оценим то, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами нам целесообразно двигаться», — сказала она.

В начале апреля Набиуллина говорила, что ЦБ может снизить ставку в 2020 году при стабильности ситуации на финансовых рынках и годовой инфляции ниже цели Центробанка в 4%. «Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», — сказала тогда Набиуллина.

По словам Набиуллиной, на прошедшей неделе с 7 по 13 апреля потребительские цены выросли на 0,2%, что ниже темпов их роста в прошлые три недели, но по-прежнему в верхней части диапазона, характерного для этой недели года. При этом годовая инфляция возросла до 2,9%, но она еще ниже цели. «Стабилизация или даже некоторое снижение недельных цифр инфляции говорит о том, что краткосрочный проинфляционный импульс, связанный с ослаблением валютного курса и всплеском потребительского спроса, в середине марта постепенно угасает», — пояснила она.