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ЦБ «предметно» рассмотрит снижение ключевой ставки в апреле

Банк России на ближайшем заседании детально рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила Эльвира Набиуллина. Годовая инфляция выросла до 2,9%, что по-прежнему ниже цели в 4%
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.

«Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев и с учетом этого оценим то, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами нам целесообразно двигаться», — сказала она.

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В начале апреля Набиуллина говорила, что ЦБ может снизить ставку в 2020 году при стабильности ситуации на финансовых рынках и годовой инфляции ниже цели Центробанка в 4%. «Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», — сказала тогда Набиуллина.

По словам Набиуллиной, на прошедшей неделе с 7 по 13 апреля потребительские цены выросли на 0,2%, что ниже темпов их роста в прошлые три недели, но по-прежнему в верхней части диапазона, характерного для этой недели года. При этом годовая инфляция возросла до 2,9%, но она еще ниже цели. «Стабилизация или даже некоторое снижение недельных цифр инфляции говорит о том, что краткосрочный проинфляционный импульс, связанный с ослаблением валютного курса и всплеском потребительского спроса, в середине марта постепенно угасает», — пояснила она.

Кроме того, ЦБ зафиксировал рост инфляционных ожиданий. Во время телефонного опроса в два раза (до 43%) выросло число респондентов, которые считают рост цен высоким. Еще 43% отмечают, что уровень инфляции сейчас значительно выше, чем был в начале года. Однако большинство отмечает рост цен на те товары, которые пользовались высоким спросом. Это позволяет ЦБ считать рост инфляционных ожиданий временным фактором, подчеркнула Наиуллина.

На последнем прошедшем заседании 20 марта регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 6%. До февраля 2020 года ЦБ последовательно снижал показатель. Банк России тогда отмечал, что в 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень в 4%, но вернется к нему к 2021 году. Набиуллина ранее говорила, что регулятор может рассматривать разные варианты движения ставки - как снижение, так и повышение. 17 апреля она сказала, что повышение ставки маловероятно.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: ЦБ, ключевая ставка
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