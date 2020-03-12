Минфин предложил размещать средства ФНБ в китайских юанях

Это синхронизирует состав валютной корзины суверенного фонда со структурой золотовалютных резервов ЦБ и минимизирует санкционные риски, поясняют в ведомстве

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Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется размещать в том числе и в китайских юанях, а также инвестировать в долговые обязательства этой страны. Проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минфином, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.



В перечень валют, которые Минфин сможет закупать за счет средств суверенного фонда, предлагается добавить китайский юань. Сейчас валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов. Разрешено также инвестировать средства ФНБ в австралийские доллары, канадские доллары, швейцарские франки и японские иены.



По информации Минфина, на 1 марта объем ФНБ составил 8,2 трлн руб., или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2020 год. В том числе на отдельных счетах в Банке России размещено $45,3 млрд, около €39 млрд, £7,6 млрд и 206,2 млн руб. «Включение в корзину разрешенных валют ФНБ китайского юаня будет способствовать сближению валютной структуры средств фонда с фактической структурой международных резервов Банка России, модифицированной в последнее время в целях минимизации «санкционных» рисков», — отмечается в пояснительной записке.

Добавление юаня в валютную структуру ФНБ «потенциально способно оказать на нее стабилизирующее влияние и позитивно повлиять на доходы от управления средствами фонда», указано в документе. По последним данным Центробанка на 30 июня 2019 года, доля юаня в международных резервах России составляла 13,2%. Минфин также предлагает расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства которых могут размещаться средства ФНБ. Объем выпуска долговых обязательств, находящихся в обращении, должен составлять не менее 1 млрд юаней.

О планах снизить долю доллара в ФНБ Минфин заявлял еще в ноябре прошлого года. Это объяснялось в первую очередь геополитическими рисками, изменения планировали вводить в 2020 году. Как пояснял замминистра финансов Владимир Колычев, валютная структура ФНБ станет не идентичной структуре золотовалютных резервов ЦБ, но будет больше на нее похожа. Исходя из этого, по подсчетам РБК, юань может занять до 15–20% ликвидной части ФНБ, а доля доллара может снизиться до 20–25%.

Согласно действующему бюджетному правилу, Минфин закупает валюту для ФНБ на дополнительные нефтегазовые доходы, возникающие в 2020 году, при цене отсечения $42,4 за барр. нефти Urals. Если цена на нефть станет ниже базовой, валюту будут продавать, поясняли ранее в Минфине.