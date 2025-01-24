Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Сбербанк, Т-банк и Альфа-банк хотят создать платежный роуминг, чтобы проводить операции по всем существующим на рынке QR-кодам. Это может стать альтернативой единому QR-коду, который планирует внедрить ЦБ

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Сбербанк, Т-банк и Альфа-банк предложили создать «роуминг» на рынке платежей вместо запуска единого платежного QR-кода, рассказал журналистам представитель платежного консорциума, в который входят эти организации.

«Возможно сделать взаимную интеграцию платформ, о чем мы тоже дискутируем с ЦБ. Почему бы не устроить своего рода «роуминг», когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора для абонента другого оператора? Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других банков. Поэтому мы предлагаем не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами», — рассказал представитель объединения банков.

По его словам, если банк будет понимать, что его QR-код пытаются считать с помощью приложения, которое не может это сделать, но может считывать другой QR-код, то банк сделает подмену ссылки на платформу от НСПК, чтобы обработать платеж. По словам представителя объединения, это «элементарнейшая доработка». Банки будут получать определенный доход за то, что они «перекидывают» пользователя на другую платформу, добавил он.

«Пусть будет универсальный платежный код (УПК) со своим технологическим решением на базе НСПК (это должна быть опция, доступная всем), и альтернативное решение, которое сейчас развивает объединение банков. Идеальная ситуация видится такой: есть две платформы, клиент не думает, как платить, так как ему доступны все инструменты, включая цифровой рубль», — подчеркнул представитель консорциума.

Дискуссия вокруг QR-кодов В настоящее время на рынке существует два платежных QR-кода: в Системе быстрых платежей на базе НСПК и на базе решения Сбербанка, к которому присоединились другие банки. При этом QR-код от «Сбера» уже сейчас проводит платежи в том числе через СБП. Осенью 2023 года ЦБ поднял вопрос о создании единого платежного QR-кода, чтобы пользователи не запутались при считывании QR-кодов на кассах в магазине. Эту идею резко раскритиковал глава «Сбера» Герман Греф, который предупредил о потере интереса к инновациям, если регулятор создаст единый платежный QR-код только на базе НСПК. В октябре прошлого года НСПК сообщила, что завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети СБП. В ответ на стремления регулятора оставить на платежном рынке только один QR-код Сбербанк вместе с Альфа-банком и Т-банком создали консорциум для развития платежного QR-кода на базе технологии MultiQR от «Сбера». В январе 2025 года банки зарегистрировали оператора для своего платежного консорциума. Также в конце декабря 2024 года в Госдуму был внесен законопроект об универсальном платежном коде, разработанный в том числе с участием ЦБ. Документ обязует банки подключить единый QR-код на базе решения НСПК с 1 января 2026 года. При этом крупнейшие кредитные организации должны будут уже с 1 июля 2025 года обеспечить прием цифровых рублей через такой QR-код. По словам представителя платежного консорциума, входящие в него банки готовы обеспечить все задачи масштабирования цифрового рубля на базе действующих технологий. «Законопроект сейчас объединяет две части — цифровой рубль и универсальный QR. Для нас это две разные задачи — есть история масштабирования цифрового рубля, а есть задача реализации альтернативной, бескарточной технологии платежной (QR). Зачем это объединять, непонятно», — задается он вопросом. По его словам, задача по внедрению цифрового рубля решается другими методами — выпуском стандартов приема цифровых рублей.

Перспективы платежного роуминга

Банки хотят сохранить возможность получать комиссию за прием транзакции по QR-коду, поэтому ищут различные альтернативы универсальному QR-коду на базе НСПК, однако непонятно, зачем это нужно ЦБ и НСПК, отмечает партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова: «Создание единого QR-кода изначально было нацелено на развитие конкуренции в области QR-платежей, где, используя единый QR-код, другие банки точно так же могли бы подключаться к этому решению. Когда теперь появляется консорциум банков, куда может войти ограниченное количество участников, идея «универсальности» теряется».

Однако если ЦБ решит, что введение двух параллельных стандартов с маршрутизацией не противоречит интересам стабильности и прозрачности рынка, а НСПК сочтет тарифы за роуминг обоснованными, то компромисс возможен, добавляет управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин.

При этом технически «платежный роуминг» кажется реализуемым, продолжает Калякин: «Нужно создать систему обмена данными между операторами QR-кодов, согласовать протоколы передачи запросов, шифрования и верификации платежей. Главные сложности — это обеспечение безопасности и бесперебойной маршрутизации большого потока данных об операциях в режиме реального времени». Для конечного пользователя это должно выглядеть одинаково удобно вне зависимости от того, какой вариант будет согласован, говорит эксперт.

По мнению Семериковой, если платежный роуминг будет запущен, то он не повлияет на стоимость приема QR-платежей. «НСПК не пойдет на повышение общей стоимости приема платежей для магазинов, так как это конкурентное преимущество оплаты по СБП, которое привлекательно для торговых точек», — отмечает Семерикова. Калякин же считает, что банки-эквайеры могут переложить на магазины свои расходы на «роуминг» и повысить тарифы за прием платежей. При этом если банки получат возможность устанавливать тарифы за передачу платежей между платформами, то это позволит им монетизировать собственную инфраструктуру и частично компенсировать понесенные затраты на интеграцию платформ, добавляет эксперт.