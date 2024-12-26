ЦБ запланировал нарастить долю платежей по лицу и QR до 16% за три года

Доля платежей по QR-кодам, биометрии, pay-сервисам и цифровому рублю может вырасти до 16% в общем объеме безналичных платежей. Сейчас этот показатель не превышает 10%

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Банк России к концу 2027 года ожидает рост доли альтернативных способов оплаты до 15–16% в общем объеме безналичных платежей. Об этом говорится в «Основных направлениях развития национальной платежной системы на период 2025–2027 годов».

Сейчас оплата через платежные приложения банков (pay-сервисы), по QR-коду, биометрии, Системе быстрых платежей и в цифровых рублях совокупно не превышает 10% от общего объема безналичных платежей граждан, говорится в сообщении ЦБ.

«Еще 5–7 лет назад картами совершалось около 95% всех безналичных оплат. Теперь эта доля перераспределяется в пользу других инструментов. При этом наша задача — дать потребителям выбор, когда для каждой ситуации, будь то покупка в магазине у дома, на маркетплейсе, оплата жилищно-коммунальных услуг или любой другой случай, можно было бы подобрать оптимальный платежный инструмент. Мы будем следить за динамикой развития всех составляющих этого индикатора. Он отражает, насколько востребованы и практически используются новые способы оплаты, которые предлагаются на рынке», — сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

При этом ЦБ не стал устанавливать целевые показатели для доли безналичных платежей в розничном обороте. Он пояснил это тем, что цели, установленные прежним стратегическим документом, достигнуты или превышены. «Например, при цели 78–80% доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4% к концу 2023 года. По итогам III квартала 2024 года — 85,3%. Банк России прогнозирует дальнейший рост этого показателя, не устанавливая конкретных целевых значений», — отмечается в сообщении ЦБ.

Ранее ЦБ впервые раскрыл показатели масштабов платежей по QR-коду и биометрии. По итогам девяти месяцев 2024 года с помощью QR-кода было оплачено почти 1,5 млрд покупок на 2,56 трлн руб., с помощью биометрии лица — 16,2 млн покупок на 7,8 млрд руб. Для сравнения: за тот же период объем платежей по картам составил 43,4 трлн руб., а число — 47,8 млрд.

Как банки и ЦБ развивают некарточные платежи

Альтернативные способы оплаты активно развиваются с 2022 года, когда из России ушли популярные у банковских клиентов кошельки для бесконтактных платежей смартфонами Apple Pay и Google Pay.

Основной альтернативой картам сейчас являются платежи с помощью QR-кода. Сбербанк запустил этот сервис в 2019 году, позже к нему присоединилось несколько банков, в том числе Т-банк и Альфа-банк. ЦБ внедрил оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей в 2020 году. Осенью 2023 года ЦБ для удобства пользователей решил создать единый QR-код на базе СБП, запуск которого ожидается в 2025 году.

Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК) также развивают платежи по биометрии. Они планируют объединить свои сервисы в 2025 году.

Кроме того, банки и платежная система «Мир» развивают собственные pay-сервисы для оплаты смартфоном. «Важной тенденцией представляется популярность платежных приложений (pay-сервисов), в которых могут применяться как карты, так и иные платежные инструменты. При этом если до 2022 года около 90% всех бесконтактных платежей смартфонами совершалось в платежных приложениях двух зарубежных поставщиков, то сейчас все такие платежи осуществляются через российские платежные приложения», — говорится в «Основных направлениях развития национальной платежной системы».

Еще одна альтернатива — цифровой рубль — должна быть запущена в середине 2025 года. Сейчас банки проводят тестирование технологии на реальных клиентах.