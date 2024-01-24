МТС-банк возобновил подготовку к выходу на IPO

Структуры Владимира Евтушенкова обсуждают размещение на бирже акций МТС-банка до конца текущего года, если будет «окно возможностей», выяснил РБК. Актив может быть оценен в 1,1–1,4 капитала, то есть до ₽97 млрд, допускают эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

МТС-банк рассматривает проведение в 2024 году первичного размещения акций на бирже (IPO), рассказали РБК два источника на финансовом рынке и подтвердил собеседник, знакомый с планами МТС (банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова).

Источник, знакомый с планами компании, пояснил, что речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка в этом году «при наличии окна». «Видим потенциал спроса со стороны институционалов и розничных инвесторов», — отметил он. Консультант для сделки еще не выбран, добавил источник РБК. Оценку банка при размещении он раскрывать отказался. Другой собеседник уточнил, что акционер вернулся к идее об IPO «на фоне пробуждения рынка».

В декабре 2023 года в России прошло первое IPO банка за восемь лет — акции на Мосбирже разместил Совкомбанк. В целом в прошлом году в России состоялось восемь сделок такого типа против одной за кризисный 2022 год.

Представители МТС, МТС-банка и АФК «Система» отказались от комментариев.

Как МТС-банк планировал IPO Летом 2021 года Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк, сообщил в интервью РБК, что группа обсуждает IPO кредитной организации в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, но сделка так и не состоялась. В феврале 2022-го Россия начала военную операцию на Украине, сразу после этого крупнейшие российские банки оказались под блокирующими санкциями США, Евросоюза, Великобритании и других западных стран. МТС-банк не попал в первую волну санкций, ограничения против него ввели только в феврале 2023 года. Евтушенков, попавший под санкции Великобритании еще в апреле 2022 года, тогда же передал 10% своих акций АФК «Система» сыну, перестав быть контролирующим акционером группы (его доля составила 49,2%). В сентябре 2023-го Евтушенков говорил, что МТС пока не планирует сокращать свою долю в дочернем банке.

Зачем МТС-банку понадобилось IPO

По данным Banki.ru, МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб.) и 27-е место по капиталу (69,5 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании — в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов. Аналитики «Эксперт РА» оценивали качество кредитного портфеля МТС-банка как приемлемое «для банка розничной специализации». В 2022 году на фоне санкций против крупнейших игроков МТС-банк существенно расширил сеть корреспондентских отношений с другими кредитными организациями за рубежом, нарастил комиссионные доходы. За 2022 год чистая прибыль МТС-банка по РСБУ сократилась почти в два раза (до 2,4 млрд руб., .pdf), но за девять месяцев 2023 года финансовый результат приблизился к 12 млрд руб. (.pdf, отчетности за весь прошлый год еще нет).

МТС-банк за 2023 год покажет прирост розничного кредитования примерно на треть, несмотря на санкции, его комиссионные доходы тоже существенно увеличились, отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Аналитик напоминает, что последний раз акционер докапитализировал МТС-банк в начале 2022 года, но для продолжения роста требуется новая инъекция в капитал.

«Активное расширение как традиционных, так и перспективных для банка направлений привело к «загрузке» регуляторного капитала и снижению буфера абсорбции убытков. Избыточный капитал утилизирован в кредитный портфель», — говорит Уклеин. Он уточняет, что за 11 месяцев 2023 года норматив достаточности собственных средств (Н1.0) МТС-банка сократился в полтора раза, до 11,2%.

Суверов тоже считает, что кредитной организации может быть необходим капитал для дальнейшего развития. «У МТС-банка амбициозные планы по монетизации клиентской базы оператора МТС, поэтому им может быть нужно дополнительное финансирование», — говорит он.

Пока неясно, каким будет формат размещения — cash-in или cash-out — допэмиссия акций с размытием доли текущего акционера или частичная продажа пакета группы МТС, отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Если будет продажа акций существующими владельцами, то деньги, скорее всего, пойдут на выплаты в сторону «Системы». Высокие ставки приводят к повышенным расходам, как у материнского МТС, так и у самой «Системы», а помимо прочего есть сложности с «Сегежей», которой может потребоваться докапитализация». Лесопромышленный холдинг «Сегежа», который тоже входит в АФК «Система», по итогам третьего квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд руб. по МСФО.

Один из источников РБК, знакомый с планами МТС, утверждает, что IPO МТС-банка может состояться в формате cash-in.

На каких условиях возможно размещение

В декабре 2023 года 11,5 млрд руб. на бирже привлек Совкомбанк, разместив акции по верхней границе установленного ценового диапазона (11,5 руб.). С тех пор бумаги подорожали почти на 30% — 23 января их цена на закрытии торгов составляла 14,89 руб. Однако банк перед сделкой был оценен организаторами лишь в 0,9–1 капитала. Большинство аналитиков оценили его на 40–60% дороже, но банк решил пойти «по уровням самых консервативных прогнозов и оценок», объяснял РБК совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Успех размещения МТС-банка во многом будет зависеть от установленной оценки актива, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, кредитная организация может быть оценена в 1,1–1,4 капитала. С учетом данных о собственных средствах МТС-банка на 1 декабря, речь может идти о 76,5–97,3 млрд руб.

«Но думаю, что, если они хотят, чтобы сделка была успешной, будет дан какой-то дисконт к оценке», — допускает Суверов.

Банк может быть оценен по капиталу или с небольшим дисконтом, считает Александров. «Мультипликаторы в банковской отрасли остаются достаточно низкими, Р/Е в целом находится в пределах 4. МТС-банк, хоть и является сильной технологической платформой, не входит в число лидеров банковской отрасли», — поясняет он.

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что объем размещения будет относительно небольшим.

«Все недавние IPO, которые прошли, были меньше 10 млрд руб. Мне кажется, 10 млрд руб. сейчас — максимальный порог по объему размещения, выше которого эмитенты пока не поднимаются. После ухода иностранцев емкость [российского] рынка ограничена, поэтому на какие-то большие объемы привлечения сейчас сложно рассчитывать. Но при этом им нужны реальные деньги, чтобы пополнить капитал, поэтому объем выше 5 млрд руб., я надеюсь, будет», — рассуждает Суверов.

По словам Александрова, в текущих условиях привлечь на внутреннем рынке даже 10 млрд руб. — серьезная задача. «На мой взгляд, рынку может быть предложено 10–15% акций банка», — оценивает аналитик.