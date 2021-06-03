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Финансы ,  
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Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка с оценкой более $1 млрд

МТС Банк может выйти на биржу в 2022 году, сообщил РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. По его словам, оценка банка для IPO превысит $1 млрд
АФК «Система» AFKS ₽31,87 -0,98% Купить
МТС MTSS ₽339,25 +0,24% Купить
Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

АФК «Система» обсуждает идею провести первичное размещение акций (IPO) на бирже МТС Банка в 2022 году. Об этом в интервью РБК рассказал основной владелец холдинга Владимир Евтушенков.

«[В МТС] будут дальше развивать финтех, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же Тинькофф Банка. Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году», — заявил бизнесмен.

На вопрос, превысит ли оценка МТС Банка для IPO $1 млрд, он ответил утвердительно: «Конечно. Иначе смешно выходить».

Владимир Евтушенков — РБК: «К удивлению многих, мы выжили»
Бизнес
Владимир Евтушенков

МТС Банк, почти полностью принадлежащий мобильному оператору МТС, по итогам первого квартала 2021 года занимает в российской банковской системе 35-е место по размеру активов и 28-ю строчку по размеру капитала. Прибыль банка за январь—март составила 1,48 млрд руб. против 371 млн руб. годом ранее, за 2020 год — 149 млн руб. против 2,3 млрд руб. в 2019 году. АФК «Система» — крупнейший акционер МТС (напрямую ей принадлежит 43% оператора, а вместе с косвенным владением ее доля составляет 57%).

Это не первый актив АФК «Система», который может оказаться на бирже. МТС торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2000 года. Сама АФК провела размещение на Лондонской фондовой бирже в 2005 году. За последние полгода IPO провели еще две портфельные компании «Системы» — онлайн-ретейлер Ozon на бирже NASDAQ (в общей сложности было привлечено $1,25 млрд) и лесопромышленный холдинг Segezha Group (Московская биржа, 30 млрд руб.).

Глава Segezha — РБК: «При IPO по высшей границе был риск падения акций»
Бизнес
Михаил Шамолин

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В 2020 году на Московскую биржу вышли также судоходная компания «Совкомфлот» и девелопер «Самолет». Еще семь эмитентов разместились на Мосбирже в дополнение к международному листингу: девелопер Etalon («Система» — его крупнейший акционер), золотодобытчик Petropavlovsk, Mail.ru Group, HeadHunter, железнодорожный перевозчик Globaltrans, сеть медицинских центров «Мать и дитя» и ретейлер O`Key Group. В 2021 году помимо Segezha IPO провела сеть магазинов Fix Price.

Первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев в конце марта говорил, что банк готовит около десяти сделок на рынках акционерного капитала. Глава совета директоров Голдман Сакс Банка, соруководитель московского офиса Goldman Sachs Дмитрий Седов заявлял, что до конца года на российском рынке может состояться еще пять-шесть первичных публичных размещений.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Антон Фейнберг
МТС Банк IPO Владимир Евтушенков
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