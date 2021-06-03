Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка с оценкой более $1 млрд

МТС Банк может выйти на биржу в 2022 году, сообщил РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. По его словам, оценка банка для IPO превысит $1 млрд

Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

АФК «Система» обсуждает идею провести первичное размещение акций (IPO) на бирже МТС Банка в 2022 году. Об этом в интервью РБК рассказал основной владелец холдинга Владимир Евтушенков.

«[В МТС] будут дальше развивать финтех, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же Тинькофф Банка. Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году», — заявил бизнесмен.

На вопрос, превысит ли оценка МТС Банка для IPO $1 млрд, он ответил утвердительно: «Конечно. Иначе смешно выходить».

МТС Банк, почти полностью принадлежащий мобильному оператору МТС, по итогам первого квартала 2021 года занимает в российской банковской системе 35-е место по размеру активов и 28-ю строчку по размеру капитала. Прибыль банка за январь—март составила 1,48 млрд руб. против 371 млн руб. годом ранее, за 2020 год — 149 млн руб. против 2,3 млрд руб. в 2019 году. АФК «Система» — крупнейший акционер МТС (напрямую ей принадлежит 43% оператора, а вместе с косвенным владением ее доля составляет 57%).