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АФК «Система» решила вывести на IPO четыре компании

Глава АФК Ситдеков: Медси и Cosmos Hotel Group планируется вывести на IPO
В числе кандидатов на привлечение инвесторов: сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медцентров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпания «Бинофарм», сообщил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Компания АФК «Система» планирует вывести на биржу четыре свои компании — сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медицинских центров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпанию «Бинофарм». Об этом сообщил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков в интервью РБК ТВ в рамках Восточного экономического форума.

«Мы готовы выводить компании на биржу и продавать неконтрольные пакеты. Мы ведем активный диалог с частными инвесторами и готовим некоторые наши компании для IPO — возможно, в следующем году», — заявил Ситдеков.

На текущий момент практически все входящие в АФК «Система» компании смогли адаптироваться к новым экономическим реалиям и выйти по показателям на докризисный уровень, говорит Ситдеков. «Лидером, конечно, является МТС, на втором месте акции Ozon. Но и непубличные компании показывают рост — как с точки зрения операционных показателей и географического развития бизнеса, так и с точки зрения интереса инвесторов к бизнесу. По некоторым мы получили индикативные предложения — инвесторы имеют аппетит, и мы видим эти предложения на уровне, который существенно выше докризисного», - добавил он.

В рамках новой стратегии АФК «Система» рассматривает разные варианты, в том числе продажу готовых компаний. Большие бизнесы, у которых есть потенциал роста, группа хочет развивать дальше и будет привлекать для них миноритарных акционеров, а бизнесы, которые достигли верхней точки роста, будет предлагать на продажу на 100%.

В числе кандидатов на привлечение инвесторов — четыре компании: Cosmos Hotel Gorup, «Бинофарм», «Медси» и агрохолдинг «Степь». «Четыре компании, в некоторые из них зайдут частные инвесторы, у нас уже ведутся достаточно глубокие переговоры с рядом финансовых инвесторов, они зайдут на существенные минаритарные пакеты. В том числе у нас есть предложения по «Медси» и по агрохолдингу «Степь», — перечисляет Ситдеков.

По его словам, одна из сделок может состояться уже в этом году, но какая именно, он не уточняет. «Это будет частный инвестор в один из наших активов. А в следующем году мы таргетируем Cosmos Hotel Group — это российский частный инвестор на Московской бирже», — добавляет президент АФК «Система».

Отельный бизнес был для компании «рядовым активом», который раньше развивался за счет финансирования развития уже существующих отелей, но после того, как в этом году Cosmos Hotel Group выкупила у норвежской Wenaas Hotel Russia десять отелей в четырех российских городах, ее номерной фонд вырос до 4,1 тыс. номеров, развитию бизнеса стали уделять больше внимания.

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Теги
Элина Тихонова
АФК Система «Медси» IPO
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