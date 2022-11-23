СПБ Биржа избавилась от последнего крупного подсанкционного акционера

Совкомбанк, попавший в феврале под жесткие западные санкции, вышел из капитала СПБ Биржи, выяснил РБК. Свою долю также продал банк ВТБ

Фото: Владислав Шатило / РБК

Крупнейший в России организатор торгов иностранными ценными бумагами — СПБ Биржа — больше не имеет крупных акционеров, попавших под блокирующие западные санкции. Последним из таких был Совкомбанк, он вышел из капитала площадки, сказал РБК источник на банковском рынке. Еще один источник РБК на финансовом рынке слышал, что Совкомбанк сокращал долю в капитале СПБ Биржи. Такая сделка обсуждалась и планировалась кредитной организацией, сказал еще один собеседник РБК. Кто выступил покупателем пакета, источники РБК не раскрывают.

С марта структуры СПБ Биржи перестали раскрывать состав акционеров, писали Frank Media. По данным издания, на 15 февраля 2022 года Совкомбанку принадлежало 8,6% акций торговой площадки. США ввели санкции против кредитной организации 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине. По словам одного из источников РБК, сделка состоялась до санкций. Никаких сообщений на портале раскрытия корпоративной информации о выходе из капитала СПБ Биржи Совкомбанк не публиковал.

Представители СПБ Биржи и Совкомбанка отказались от комментариев.

На 22 ноября капитализация СПБ Биржи составляла 15,8 млрд руб. (118,6 руб. за акцию), с начала февраля она упала в 6,6 раза (103,6 млрд руб., или 778 руб. за акцию на 1 февраля). Таким образом, до начала кризиса рыночная стоимость пакета Совкомбанка могла составлять 8,9 млрд руб., а к текущему моменту она снизилась до 1,36 млрд руб. Минимума котировки достигали 3 августа (87,8 руб. по итогам торгового дня, 1 млрд руб. за эквивалент пакета Совкомбанка).

Что известно о других акционерах торговой площадки В феврале 2022 года под санкционные ограничения также попал банк ВТБ, чей пакет в СПБ Бирже составлял 9,3%. В мае кредитная организация сообщила о сокращении своей доли до нуля «в результате сделки». Остальных крупных акционеров СПБ Биржи, известных до закрытия отчетности, блокирующие санкции США не коснулись. На середину февраля, по данным Frank Media, 14,5% акций принадлежало структурам Freedom Holding, 4,3% — венчурному фонду Amereus Group, 4,3% — TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, а еще 2,2% — БКС. Среди крупных держателей-физлиц фигурировали гендиректор СПБ Биржи Роман Горюнов (6,7%), бенефициар банка «Держава» Сергей Ентц (3,9% через ЗПИФ «Москва»), также братья Иван и Вадим Тырышкины (7,4% через ЗПИФ «Экватор+»). Один из них, Иван Тырышкин, в мае стал совладельцем банка «Хоум Кредит» после сделки с чешской PPF Group, а в конце июня попал за это под санкции — но только британские.

Как уход подсанкционных акционеров повлияет на позиции СПБ Биржи

СПБ Биржа — один из ключевых организаторов торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. В ноябре 2021-го площадка провела IPO по верхней границе ценового диапазона и смогла привлечь $175 млн. Компания разместила 12,2 млн обыкновенных акций, что на тот момент составляло 13,3% ее акционерного капитала.

По данным СПБ Биржи, на конец октября на площадке насчитывалось 1,76 млн счетов с открытыми позициями, из них 175 тыс. активных. Объем сделок, заключенных на торгах по группе инструментов «иностранные ценные бумаги», по итогам прошлого месяца составил всего $2,47 млрд. По сравнению с октябрем 2021-го показатель упал в 12,5 раза.

«Вопрос о том, когда именно произошла сделка по выходу Совкомбанка из капитала СПБ Биржи, влияет только на одно — нарушил ли приобретатель доли санкционные ограничения», — говорит юрист Forward Legal Олесь Груздев. По его словам, если сделка была закрыта до введения санкций, то для покупателя риски не возникают, а если после — то да.

«Причем характер рисков не зависит от формы встречного предоставления — заплатил ли покупатель деньгами или передал другие активы, — это значения не имеет. Ведь суть санкционных ограничений в том, чтобы оградить весь мир от операций с подсанкционным лицом, а также ограничить любые сделки, которые могут повлечь обход санкционного режима», — добавляет эксперт.

Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова тоже указывает на важность тайминга сделки. По ее словам, после введения ограничений любые сделки с подсанкционным лицом запрещены, если только на них не выдано специальной лицензии.

«Целью данной сделки был выход подсанкционного лица из акционерного капитала, а такие сделки, как правило, разрешаются генеральной лицензией», — говорит юрист.

Если у СПБ Биржи нет подсанкционных лиц ни в капитале, ни среди фактических бенефициаров, то это снижает риски компании (хотя и не полностью), считает Груздев. Винокурова тоже говорит, что выход подсанкционных акционеров из капитала делает компанию «нетоксичной». «Она не будет значиться в комплаенс-базах данных как принадлежащая фигурантам санкционного списка», — поясняет юрист, но подчеркивает, что принадлежность подсанкционным лицам — всего лишь один из факторов риска.