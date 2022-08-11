«Коммерсантъ» узнал о плане СПБ Биржи расширить количество депозитариев

По данным источников газеты, СПБ Биржа изучает вопрос создания депозитария по типу Euroclear, чтобы было не три депозитария, как сейчас, а целая группа депозитариев, объединенных в единую платформу

Фото: Вадим Жернов/ РИА Новости

СПБ Биржа планирует расширить количество используемых депозитариев для хранения иностранных активов из-за риска блокировок со стороны зарубежных регуляторов и желания ЦБ ограничить доступ для неквалифицированных инвесторов, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников газеты, СПБ Биржа подготовила для Банка России письмо с предложениями о минимизации инфраструктурных рисков при торговле иностранными ценными бумагами. В числе предложений — создание распределенной кастодиальной инфраструктуры с хранением активов у различных крупных контрагентов.

Если сейчас доступ к депонированным ценным бумагам осуществляется через организации в недружественных странах, то в предложенной модели предлагается хранить бумаги в инфраструктурных организациях Гонконга, Китая, Казахстана и ряда других стран, пояснил один из собеседников «Коммерсанта». На СПБ Бирже и в Банке России отказались от комментариев.

СПБ Биржа изучает вопрос создания депозитария по типу Euroclear, чтобы было не три депозитария, как сейчас, а целая группа депозитариев, объединенных в единую платформу, сообщил газете еще один источник на фондовом рынке. По его мнению, этот шаг «вполне оправдан», так как «позволяет снизить риски в случае блокировки какого-то определенного депозитария».

«Предлагались разные решения: в частности, обсуждалась возможность перевести биржу в Казахстан, не исключено, что в процессе обсуждения и проработки вопроса могли уйти в сторону создания системы из нескольких депозитариев, которая за счет распределения счетов снижала бы риск в целом по системе», — уточнил еще один собеседник газеты, знакомый с обсуждением проекта.

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С начала марта на фоне западных санкций и вследствие ответных мер ЦБ российские инвесторы испытывают трудности с инвестициями в иностранные бумаги. В первую очередь с ними столкнулись клиенты брокеров, попавших под блокирующие санкции. Позднее из-за заморозки моста между российским депозитарием и европейскими клирингами Clearstream и Euroclear и последующего внесения НРД в санкционный список все операции российских клиентов с бумагами, учет которых ведут эти организации, были остановлены. Инвесторы из России не могут продать или купить иностранные бумаги, а также получить выплаты по ним.

В конце мая 2022 года Банк России ограничил на СПБ Бирже торги ценными бумагами, которые прошли первичный листинг на иностранных площадках и были заблокированы иностранными депозитариями (всего 990 наименований, включая расписки на акции китайских эмитентов). Исключением стали активы компаний, зарегистрированных за рубежом, но работающих в России: TCS Group, Ozon, «Яндекса» и других. По данным СПБ Биржи, в денежной оценке доля недоступных для операций бумаг составила менее 14% от всего доступного к торговле клиентского портфеля.

Ранее СПБ Биржа также предупреждала о возможной приостановке торгов ценными бумагами всех иностранных эмитентов. Тем не менее уже 20 июня площадка запустила торги акциями с Гонконгской биржи. В настоящее время инвесторам доступны 12 бумаг, но к концу года их число обещали увеличить до 200. Расчетным депозитарием при сделках с гонконгскими бумагами выступает СПБ Биржа.