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ЦБ увеличит продажи валюты перед выборами в США

ЦБ увеличит ежедневные продажи валюты на 1,1 млрд руб. после того, как Минфин приобрел акции «Аэрофлота» за счет средств ФНБ. Это может поддержать рубль на фоне выборов в США и второй волны коронавируса, считают аналитики
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Из-за покупки акций «Аэрофлота» Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния Банк России увеличит ежедневный объем продаж валюты, следует из сообщения на сайте регулятора. С 26 октября операции увеличатся на 1,1 млрд руб. в день с 2,9 млрд руб. в валютном эквиваленте, которые ЦБ уже продает из-за сделки по передаче Сбербанка правительству, до 4 млрд руб.

Минфин в середине октября купил акции «Аэрофлота» на 40,9 млрд руб., а 23 октября — еще на 9,1 млрд руб. Авиакомпания, чьи акции просели из-за пандемии коронавируса, планирует использовать привлеченные средства на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.

Чего добивается ЦБ

«Конверсионные операции со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств ФНБ, так и в иных целях, в частности при размещении средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях», — объясняет регулятор.

«Для нейтрализации влияния таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия Банк России реализует подход, в соответствии с которым все конверсионные операции со средствами ФНБ «зеркалируются» Банком России на внутреннем валютном рынке», — отмечает ЦБ. Он ограничил операции объемом 4 млрд руб., чтобы минимизировать «влияние на конъюнктуру внутреннего валютного рынка разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ».

Продажи иностранной валюты, полученной от сделки со Сбербанком, начались в октябре: их ежедневный объем составляет 2,9 млрд руб., а всего за четвертый квартал ЦБ собирается продать валюту на 185 млрд руб. Операции отчасти поддержали рубль, который упал с 69 руб. за доллар в начале июня до 77–79 руб. к концу сентября: с октября он перестал стабильно слабеть и в пятницу, 23 октября, торгуется вокруг отметки 76,3 руб. Старт новых продаж валюты происходит незадолго до выборов президента США: аналитики указывали, что неопределенность вокруг них стала одной из причин, по которой регулятор не стал снижать ключевую ставку (в пятницу, 23 октября, он сохранил ее на уровне 4,25%).

Голосование состоится 3 ноября, а на этой неделе республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден провели финальные дебаты. Согласно опросу CNN, победил в них Байден: в его пользу высказались 53% респондентов, следивших за выступлениями двух кандидатов. В поддержку Трампа выступили только 39%.

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ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений
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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«У нас, в принципе, продажи валюты в этом месяце и от бюджетного правила вдвое больше, чем в прошлом месяце. Кроме того, стартовали продажи Центральным банком валюты от сделки со Сбербанком. Безусловно, сейчас хороший момент для продажи валюты от сделки с «Аэрофлотом»: рынок волатилен из-за неопределенности вокруг выборов в США и второй волны коронавируса, рубль находится ниже фундаментальных обоснованных уровней в связи с тем, что в сентябре нерезиденты продавали валюту и в целом сезонно осенью рубль ослаблен», — рассуждает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

«Позднее мы войдем в традиционный период укрепления рубля благодаря росту валютной выручки и хорошему платежному балансу. Было бы неправильно продавать валюту в период укрепления рубля, сезонный период слабости и внешних рисков, наоборот, вполне комфортен», — отмечает Сусин. Нынешнее решение ЦБ благоприятно для рубля, пишет в обзоре экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец: на этом фоне он уже укрепился до месячных максимумов.

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Принцип политики ЦБ — «сгладить влияние на валютный рынок», сказала журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «При этом мы хотим, чтобы наша политика была в этом отношении прозрачной. И в нормальных условиях мы будем использовать следующий достаточно простой подход [...], потому что покупка ФНБ акций «Аэрофлота» — уже не первая операция, мы все операции будем «зеркалировать» на внутренний валютный рынок, помимо регулярных операций, в сумме не более 4 млрд руб.», — уточнила она.

Авторы
Антон Фейнберг, Павел Казарновский
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