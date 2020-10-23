ЦБ увеличит продажи валюты перед выборами в США

ЦБ увеличит ежедневные продажи валюты на 1,1 млрд руб. после того, как Минфин приобрел акции «Аэрофлота» за счет средств ФНБ. Это может поддержать рубль на фоне выборов в США и второй волны коронавируса, считают аналитики

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Из-за покупки акций «Аэрофлота» Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния Банк России увеличит ежедневный объем продаж валюты, следует из сообщения на сайте регулятора. С 26 октября операции увеличатся на 1,1 млрд руб. в день с 2,9 млрд руб. в валютном эквиваленте, которые ЦБ уже продает из-за сделки по передаче Сбербанка правительству, до 4 млрд руб.

Минфин в середине октября купил акции «Аэрофлота» на 40,9 млрд руб., а 23 октября — еще на 9,1 млрд руб. Авиакомпания, чьи акции просели из-за пандемии коронавируса, планирует использовать привлеченные средства на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.

Чего добивается ЦБ

«Конверсионные операции со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств ФНБ, так и в иных целях, в частности при размещении средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях», — объясняет регулятор.

«Для нейтрализации влияния таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия Банк России реализует подход, в соответствии с которым все конверсионные операции со средствами ФНБ «зеркалируются» Банком России на внутреннем валютном рынке», — отмечает ЦБ. Он ограничил операции объемом 4 млрд руб., чтобы минимизировать «влияние на конъюнктуру внутреннего валютного рынка разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ».