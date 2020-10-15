Минфин отчитался о покупке акций «Аэрофлота» на ₽40,9 млрд из средств ФНБ

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За счет выделенных из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средств Минфин приобрел более 682 млн дополнительно выпущенных акций компании «Аэрофлот». В сообщении ведомства, поступившем в РБК, говорится, что общая стоимость бумаг, купленных по 60 руб. за штуку, составила свыше 40,9 млрд руб.

«Данные акции приобретены в порядке осуществления преимущественного права Российской Федерации как акционера ПАО «Аэрофлот», — говорится в сообщении Минфина.

В начале октября «Аэрофлот» объявил о намерении провести допэмиссию акций с целью привлечь не менее 80 млрд руб. «для восстановления после кризиса, а также для дальнейшего развития в будущем». При этом отмечалось, что государство приобретет такой пакет новых акций, который необходим для сохранения размера «текущей доли Российской Федерации в уставном капитале компании в размере не менее 51,17% обыкновенных акций».

9 октября «Аэрофлот» объявил, что государство выкупит — «путем реализации преимущественного права» — акции на сумму около 40,9 млрд руб., а акции еще на 9,1 млрд руб. купит на общих основаниях.

«Общий объем участия Российской Федерации в предложении составит 50 млрд руб.», — отмечалось в сообщении авиакомпании.