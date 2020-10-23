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ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений

ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Рынок ждал такого решения: оно объясняется геополотическими рисками и ослаблением рубля, говорили аналитики
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Совет директоров Центрального банка в пятницу, 23 октября, решил оставить ключевую ставку неизменной — на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Рынок ожидал решения о сохранении ставки: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, такого мнения придерживалось большинство опрошенных экспертов. Экономисты, опрошенные РБК, отмечали, что в пользу такого решения говорит ускорение инфляции, ослабление рубля и усилившиеся геополитические риски, в частности, неопределенность вокруг выборов в США в ноябре. Инфляция в сентябре составила 3,67% и вплотную подобралась к нижней границе прогноза ЦБ (3,7–4,2% в 2020 году). Рубль в третьем квартале заметно дешевел: за три месяца нацвалюта ослабла на 8% к доллару США и на 12% к евро.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

По оценке «Ренессанс Капитала», инфляция в октябре ускорится до 4%, то есть достигнет таргета ЦБ впервые за 13 месяцев. «Представители ЦБ продолжают оставлять смешанные заявления о том, что возможно еще одно снижение ставки до 4%. Однако мы видим возможность для такого снижения в середине декабря и если инфляция будет ниже 4,2%, а рубль укрепится ниже 73 руб. за доллар — вероятность такого сценария 30%», — написала в обзоре экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

«Геополитический шум все еще вносит путаницу. В таких неопределенных обстоятельствах лучшим решением для ЦБ будет осторожное решение о сохранении ставки», — отмечал аналитик Citi Иван Чакаров.

Ключевая ставка сейчас находится на своем историческом минимуме: ЦБ с июня 2019 года опустил ее в общей сложности на 3,5 п.п. Только в этом году Банк России снизил ставку на 2 п.п., в частности, пошел на смягчение в разгар пандемии.

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На предыдущем заседании в сентябре совет директоров Банка России также взял паузу в снижении ставки. Это решение объяснялось тем, что ускорение инфляции несколько превысило ожидания Банка России. Рост цен регулятор объяснял ослаблением рубля и более быстрым восстановлением экономической активности. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда говорила, что в Банке России по-прежнему видят «некоторое пространство для снижения ключевой ставки», но будут «оценивать сроки и необходимость использования этого пространства».

Автор
Павел Казарновский
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