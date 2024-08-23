ЦБ рекомендовал назначить страховые выплаты жителям трех регионов

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Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей предлагается назначить выплаты по договорам личного страхования и страхования недвижимого имущества, сообщили в пресс-службе Центробанка России.

«Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено», — говорится в сообщении.

Также регулятор рекомендовал страховым компаниям рассматривать такие заявления при отсутствии у пострадавших всех необходимых документов.

Партнер юридической фирмы «Первая Юридическая Сеть» Павел Курлат сообщил РБК, что рекомендации Центробанка носят общий характер и не могут быть восприняты как изменение условий выданных страховых полисов. «По сути, регулятор призвал страховщиков упростить коммуникации со своими клиентами», — считает он.

По словам Курлата, в этой ситуации необходимо учесть два момента:

большинство договоров страхования содержат исключение компенсации ущерба, возникшего вследствие военных действий и террористических актов;

рекомендация ЦБ не отменит обязанность страхователя предоставить документы, подтверждающие факт самого события и размер ущерба.

«Это значит, что, руководствуясь данными рекомендациями, страховщик может произвести так называемую «предварительную» страховую выплату под обязательство страхователя дослать документы в последующем и только по тем полисам, что не содержат вышеупомянутых оговорок», — заявил эксперт.

Он счел стандартной подобную практику на фоне аналогичных рекомендаций регулятора в апреле 2024 года в связи с наводнениями в Оренбургской и Курганской областях. «Большей частью, страховщики снижали стандарт требований в части предоставления оригиналов документов, либо определяли стоимость поврежденного имущества без осмотра, на основании фото- и видео-фиксации, после того как вода спала и т.д. Как будут действовать страховые компании в нынешней ситуации говорить пока рано, так как до окончания режима КТО не будет возможности произвести оценку ущерба», — считает собеседник РБК.

«Всероссийский союз страховщиков» (ВСС) поддержал предложения Центробанка и рассказал РБК о совместной со страховыми компаниями разработке единых подходов по упрощению выплат в регионах, где объявлен режим ЧС.

«Сейчас упрощенные процедуры выплат по минимальному количеству документов уже действуют в компаниях, эта практика отработана.

ВСС от лица страхового сообщества коммуницирует с госорганами по вопросам осуществления выплат — они находятся под особым контролем», — сообщили в организации. Там привели в пример выплаты 2 млрд руб. по договорам страхования имущества физических лиц в Оренбургской области и почти 1 млрд руб. в Курганской области. «Также в беспрецедентно короткие сроки были урегулированы убытки весенним заморозкам. Все это говорит о способности страхового сообщества реагировать на нужды граждан и бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации, максимально оперативно», — заключили в ВСС.

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