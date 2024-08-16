В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от атак ВСУ

Фото: Дмитрий Серков / РБК

Власти Белгородской области уточнили размеры выплат пострадавшим в результате атак Вооруженных сил Украины на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

Он напомнил, что на региональном и федеральном уровнях приняты решения о введении в Белгородской области режима чрезвычайной ситуации (ЧС), поэтому меры поддержки изменились.

Так, единовременная выплата всем пострадавшим жителям составит 15 тыс. руб. (раньше было 10 тыс. руб.).

За частичную потерю имущества первой необходимости компенсация составит 75 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб. При полной потере всего имущества власти выплатят 150 тыс. руб., а не 100 тыс. руб.

Компенсация за ранения в зависимости от тяжести составит от 300 тыс. до 600 тыс. руб.

Семье в случае гибели одного из ее членов переведут 3 млн руб.

Кроме того, при разрушении дома на аренду другого жилья будут выплачивать от 20 тыс. до 40 тыс. руб. (в зависимости от размера семьи).

Также Гладков заверил, что при стабилизации обстановки власти региона продолжат восстанавливать поврежденное и возводить новое жилье, а также организуют выплаты за поломанный транспорт.