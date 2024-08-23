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Война санкций ,  
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Евросоюз отказал Фридману в отмене санкций

Сюжет
Война санкций
Брюссель не принял доказательства адвокатов Фридмана, следует из письма последнего в арбитражный центр. Весной суд ЕС отменил первоначальные основания для ограничений против бизнесмена
Михаил&nbsp;Фридман
Михаил Фридман (Фото: Павел Головкин / ТАСС)

Совет Евросоюза отказал основателю «Альфа-Групп» Михаилу Фридману в просьбе отменить действующие санкции, следует из запроса бизнесмена на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC), пишут «Ведомости». Представитель Фридмана подтвердил подлинность документа.

В запросе отмечается, что Совет ЕС ответил Фридману двумя краткими письмами и не пояснил причину сохранения ограничений, сейчас предприниматель оспаривает решения 2023 и 2024 годов о продлении ограничений.

Персональные европейские санкции против Фридмана ввели в феврале 2022 года по двум основаниям: поддержка действий Москвы против Киева и финансовая помощь политике России. В рамках ограничений все счета Фридмана в европейских банках заморозили, он лишился права въезжать в ЕС и получать оттуда любые активы. В марте санкции снова продлили, но теперь как против «ведущего бизнесмена, участвующего в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации».

В апреле суд ЕС отменил первоначальные основания для ограничений против Фридмана, действовавших с февраля 2022 по март 2023 года. Там не нашли достаточно признаков, что тот поддерживал действия России на Украине. Положение о «ведущем бизнесмене» в суде не рассматривали, а потому санкции все еще действуют.

Состояние Фридмана — $13,6 млрд, оценивает Forbes. Он занимает 143-ю строку в списке богатейших людей мира.

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Михаил Фридман и&nbsp;Петр Авен (слева направо)

Законодательство ЕС предусматривает, что санкции можно оспорить двумя путями — либо прошением в Совет ЕС, либо с помощью иска к совету в Генеральный суд ЕС. Адвокаты Фридмана безуспешно использовали оба способа, Совет ЕС полностью проигнорировал их аргументы, сказано в иске. Бизнесмен отмечает, что представители совета в ходе многочисленных переписок не принимали доказательства и аргументацию его адвокатов, неоднократно уведомляя о сохранении ограничений.

РБК направил запрос в пресс-службу Альфа-Банка.

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Бизнес
Михаил Фридман

По сведениям «Ведомостей», Фридман предлагал властям Люксембурга начать переговоры о выплате ему компенсации за блокировку активов в рамках санкций Евросоюза. Весной в правительстве Люксембурга ответили, что страна — член ЕС и соблюдает ограничительные меры. На тот момент каких-либо судебных разбирательств не было.

Фридман считает, что власти Люксембурга незаконно экспроприировали его активы. Его представители ссылаются на двусторонний инвестиционный договор 1989 года о взаимной защите капиталовложений, по которому капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, за исключением случаев, когда решение принято исходя из общественных интересов и не является дискриминационным. При этом оно должно сопровождаться выплатой компенсации.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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Виктория Хабарова
Михаил Фридман санкции ЕС отмена санкций Совет ЕС
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