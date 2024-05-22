«Ведомости» узнали о требовании Фридманом $15,8 млрд от Люксембурга

В эту сумму Михаил Фридман оценил стоимость своих замороженных активов в стране. Бизнесмен считает заморозку незаконной экспроприацией и предложил Люксембургу начать переговоры о выплате ему компенсации

Михаил Фридман (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Один из основателей «Альфа-Групп» Михаил Фридман (Forbes оценивает его состояние в $13,3 млрд) предложил властям Люксембурга начать переговоры о выплате ему $15,8 млрд компенсации за замороженные в стране активы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, это примерная оценка: из-за санкций Фридман не может воспользоваться услугами экспертов-оценщиков из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним финансовой информацией. Бизнесмен владеет прямым либо бенефициарным пакетом акций в CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings, LetterOne Investment Holdings; через эти компании он инвестировал в Альфа-банк и Amsterdam Trade Bank, ретейлера X5 Group и другие юрисдикции и секторы.

Заморозку активов в рамках санкций ЕС Фридман расценивает как незаконную экспроприацию. Он считает, что Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года о взаимной защите капиталовложений. В соответствии с ним капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, за исключением случаев, когда решение принято исходя из общественных интересов и не является дискриминационным. При этом оно должно сопровождаться выплатой компенсации.

Предложение было направлено властям Люксембурга в феврале, но ответа представители Фридмана пока не получили. В случае отказа они могут обратиться в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитраж.

РБК направил запрос в Минфин Люксембурга.

Фридман вместе с Петром Авеном попали под санкции Евросоюза в феврале 2022 года, сразу после начала военных действий на Украине. Брюссель обосновывал меры тем, что Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией [президента России] Владимира Путина». Бизнесмены оспорили ограничения в суде ЕС, назвав решение Евросоюза необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.

В минувшем апреле суд в Люксембурге счел недостаточными представленные Советом Евросоюза доказательства аргументов, по которым бизнесмены в 2022 году попали под ограничения. Суд решил исключить банкиров из санкционных списков, куда тех внесли, аргументировав это поддержкой политики властей, направленной на подрыв суверенитета Украины, а также на основании получения ими выгоды от лиц, причастных к «дестабилизации Украины». Но в марте 2023-го Совет ЕС переписал основания для поддержания санкций против Авена и Фридмана: по ним, банкиры считаются «ведущими предпринимателями», которые участвуют в секторах экономики, дающих существенный доход правительству России. Бизнесмены их тоже оспаривают, но решение по этому делу пока не принято, то есть фактически Фридман и Авен остались под санкциями.

Фридман, оценивая апрельское решение суда, заявил, что удовлетворен им. В Кремле призвали не искать в решении позитив либо политическую мотивацию. Россия считает санкции незаконными.