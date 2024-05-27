Люксембург заявил о соблюдении санкций на фоне требований Фридмана

Бизнесмен потребовал от Люксембурга компенсации после заморозки активов из-за санкций ЕС, ее примерный размер — $15,8 млрд. Ранее Фридману удалось добиться признания недостаточными части оснований для внесения в санкционные списки

Люксембург как член Евросоюза соблюдает санкции объединения, сообщил представитель правительства страны «РИА Новости» в ответ на вопрос о требовании российского бизнесмена Михаила Фридмана из-за его замороженных активов.

«Являясь государством-членом Евросоюза, Люксембург соблюдает санкции ЕС. Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана. В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу», — сообщил собеседник агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Люксембурга.

22 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что Фридман в феврале предложил властям Люксембурга начать переговоры о выплате ему $15,8 млрд компенсации за замороженные в стране активы. Состояние сооснователя «Альфа-Групп» Forbes оценивает в $13,3 млрд.

Озвученная сумма компенсаций является примерной, так как из-за санкций Фридман не может воспользоваться услугами экспертов-оценщиков из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним финансовой информацией, отметили собеседники газеты. Заморозку активов в рамках санкций ЕС бизнесмен посчитал незаконной экспроприацией.

Он отметил, что подобные действия являются нарушением двустороннего инвестиционного договора 1989 года о взаимной защите капиталовложений, согласно которому капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, за исключением случаев, когда решение принято исходя из общественных интересов и не является дискриминационным. При этом оно должно сопровождаться выплатой компенсации.

Под санкции ЕС Фридман попал в 2022-м. Бизнесмен решил оспорить это в суде. Европейский суд в Люксембурге в апреле этого года постановил, что представленные Советом Евросоюза доказательства аргументов, по которым против него были введены ограничения два года назад, недостаточны для этого. В итоге суд принял решение об исключении банкира из санкционных списков, куда он попал на основании поддержки политики властей, направленной на подрыв суверенитета Украины, а также на основании получения выгоды от лиц, причастных к «дестабилизации Украины». Фридман отмечал, что удовлетворен этим решением.

Однако в 2023-м Совет ЕС указал новые основания для включения Фридмана в перечень попавших под ограничения, назвав его одним из «ведущих предпринимателей», которые участвуют в секторах экономики, дающих существенный доход правительству России. По этим основаниям он фактически продолжает оставаться под санкциями.