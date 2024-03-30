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ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов

Центробанк: юань играет ключевую роль для хранения резервов
Центробанк отмечает ключевую роль юаня для формирования резервов, подчеркивая, что диверсификация таких активов за счет валют других дружественных стран ограничена рисками, в том числе из-за их высокой волатильности
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китайский юань играет ключевую роль в формировании резервных активов Банка России, говорится в годовом отчете ЦБ.

Регулятор называет активы в юанях среди своих ликвидных резервных активов, которых «достаточно» для поддержания финансовой стабильности. ЦБ подчеркивает роль активов в юанях для поддержания финансовой стабильности в прошлом году в условиях перехода к этой валюте в расчетах на российском рынке.

«Возможности дальнейшей диверсификации резервных активов за счет валют и финансовых инструментов стран, не являющихся недружественными, ограничены рисками, присущими этим валютам и экономикам. Курсы этих валют высоковолатильны, рынки низколиквидны, а в ряде таких стран существуют ограничения на движение капитала, что является препятствием для их использования», — объясняет Центробанк.

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Фото:China Photos / Getty Images

ЦБ отмечает увеличение роли валют дружественных стран, в частности юаня, в 2023 году в рамках адаптации рынка к работе в условиях санкций: к концу года доля юаня в экспортной выручке выросла до 35,8%, а в расчетах за импорт — до 37%.

Также юань способствует девалютизации экономики: она сопровождается изменением структуры валютных кредитов и обязательств банков в пользу валют дружественных стран, в основном юаней, говорится в отчете Центробанка. Например, регулятор отмечает популярность запущенного в прошлом январе механизма сделок своп по продаже юаней за рубли банкам: оборот операций в рамках этого механизма в 2023 году составил 59,7 млрд китайских юаней.

В целом рост торгов валютами как на биржевом, так и на внебиржевом российских рынках был обусловлен увеличением объема внешнеторговых операций в валютах дружественных стран, резюмирует Банк России. В частности, объем операций на биржевом валютном рынке растет преимущественно за счет увеличения торгов с юанем. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
китайский юань Центробанк резервы
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