Правительство решило обязать банки раскрывать причины отказов в операциях

Правительство предлагает законопроект, согласно которому банки будут сообщать физлицам и компаниям причины блокировки счета или отказа в проведении операций. Банки также не смогут отказывать физлицам в открытии счета

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Банки должны будут объяснять клиентам причины отказа в проведении операций и блокировании счетов, а также не смогут отказать физическим лицам в открытии счета. Законопроект с соответствующими изменениями правительство рассмотрело 23 апреля, следует из заявления премьер-министра Михаила Мишустина на заседании кабинета.

«Законопроект совершенствует механизм принятия решения об отказе клиентам в подобных случаях. Банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента. Данное нововведение коснется как юридических, так и физических лиц», — отметил Мишустин.

Банки также не смогут отказывать физическим лицам в открытии счета, а отказать в проведении операций будут иметь право только в случае, если при проведении проверки возникло обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма, подчеркнул Мишустин. Сейчас кредитные организации могут без объяснения причин блокировать операции и открытие счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность. Из-за этого граждане лишаются доступа к своим деньгам, уточнил премьер.

По словам Мишустина, этот законопроект также должен улучшить положение добросовестных предпринимателей: сейчас из-за действий банков бизнес порой не может расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции.