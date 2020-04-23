Правительство решило обязать банки раскрывать причины отказов в операциях
Банки должны будут объяснять клиентам причины отказа в проведении операций и блокировании счетов, а также не смогут отказать физическим лицам в открытии счета. Законопроект с соответствующими изменениями правительство рассмотрело 23 апреля, следует из заявления премьер-министра Михаила Мишустина на заседании кабинета.
«Законопроект совершенствует механизм принятия решения об отказе клиентам в подобных случаях. Банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента. Данное нововведение коснется как юридических, так и физических лиц», — отметил Мишустин.
Банки также не смогут отказывать физическим лицам в открытии счета, а отказать в проведении операций будут иметь право только в случае, если при проведении проверки возникло обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма, подчеркнул Мишустин. Сейчас кредитные организации могут без объяснения причин блокировать операции и открытие счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность. Из-за этого граждане лишаются доступа к своим деньгам, уточнил премьер.
По словам Мишустина, этот законопроект также должен улучшить положение добросовестных предпринимателей: сейчас из-за действий банков бизнес порой не может расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции.