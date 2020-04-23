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Правительство решило обязать банки раскрывать причины отказов в операциях

Правительство предлагает законопроект, согласно которому банки будут сообщать физлицам и компаниям причины блокировки счета или отказа в проведении операций. Банки также не смогут отказывать физлицам в открытии счета
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Банки должны будут объяснять клиентам причины отказа в проведении операций и блокировании счетов, а также не смогут отказать физическим лицам в открытии счета. Законопроект с соответствующими изменениями правительство рассмотрело 23 апреля, следует из заявления премьер-министра Михаила Мишустина на заседании кабинета.

«Законопроект совершенствует механизм принятия решения об отказе клиентам в подобных случаях. Банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента. Данное нововведение коснется как юридических, так и физических лиц», — отметил Мишустин.

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банки также не смогут отказывать физическим лицам в открытии счета, а отказать в проведении операций будут иметь право только в случае, если при проведении проверки возникло обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма, подчеркнул Мишустин. Сейчас кредитные организации могут без объяснения причин блокировать операции и открытие счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность. Из-за этого граждане лишаются доступа к своим деньгам, уточнил премьер.

По словам Мишустина, этот законопроект также должен улучшить положение добросовестных предпринимателей: сейчас из-за действий банков бизнес порой не может расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Еще в конце 2019 года ЦБ рекомендовал банкам сообщать компаниям и предпринимателям причины отказов в проведении транзакций — это должно снять недопонимание между банками и бизнесом, отметил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Сейчас банк может приостановить движение средств по счетам на основании антиотмывочного законодательства или из-за задолженности клиента по налогам. Минфин еще в апреле 2019 года разработал по поручению президента для совершенствования работы банков изменения в 115-ФЗ, которые обязывают кредитные организации раскрывать клиентам причины отказов в проведении операций.

РБК направил запрос в крупные банки.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: банки, правительство
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