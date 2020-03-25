Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

Прогноз насчет банковского сектора России и соседних шести стран ухудшен до «негативного», сообщило рейтинговое агентство Fitch. Столкнутся ли кредитные организации со снижением рейтинга, будет зависеть от государства и акционеров

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Распространение коронавируса и падение цен на нефть негативно влияют на банки в России и соседних странах и могут привести к снижению их рейтингов, говорится в комментарии Fitch. Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный». Прогноз относительно Украины, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана также ухудшен до «негативного», стабильные ожидания агентство сохранило только в отношении банков Узбекистана.

«Степень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов, например снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов, политических мер властей, а также от бизнес-профилей, подверженности рискам и замедления финансовых показателей отдельных банков», — отмечает Fitch. Вероятность негативных рейтинговых действий, в частности, будет зависеть от поддержки банков государством или акционерами.

Рентабельность банков снизится из-за ограниченного количества новых кредитов и более высоких расходов на покрытие рисков, предупреждают в агентстве. Качество активов в банках снизится из-за замедления экономики и большого количества долларовых кредитов на фоне падения национальных валют, но в России в меньшей степени, считает Fitch. В последние годы власти активно проводили политику дедолларизации.

Пандемия и падение цен на нефть могут стать причиной «кредитного шока» для российского банковского сектора, говорилось в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Даже при умеренном стресс-сценарии банкам придется практически удвоить резервы на возможные потери и снизить прибыль на 10%. При наиболее негативном развитии событий они могут столкнуться с убытком на 870 млрд руб.