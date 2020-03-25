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Пандемия коронавируса ,  
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Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

Прогноз насчет банковского сектора России и соседних шести стран ухудшен до «негативного», сообщило рейтинговое агентство Fitch. Столкнутся ли кредитные организации со снижением рейтинга, будет зависеть от государства и акционеров
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Распространение коронавируса и падение цен на нефть негативно влияют на банки в России и соседних странах и могут привести к снижению их рейтингов, говорится в комментарии Fitch. Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный». Прогноз относительно Украины, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана также ухудшен до «негативного», стабильные ожидания агентство сохранило только в отношении банков Узбекистана.

«Степень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов, например снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов, политических мер властей, а также от бизнес-профилей, подверженности рискам и замедления финансовых показателей отдельных банков», — отмечает Fitch. Вероятность негативных рейтинговых действий, в частности, будет зависеть от поддержки банков государством или акционерами.

Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти
Финансы

Рентабельность банков снизится из-за ограниченного количества новых кредитов и более высоких расходов на покрытие рисков, предупреждают в агентстве. Качество активов в банках снизится из-за замедления экономики и большого количества долларовых кредитов на фоне падения национальных валют, но в России в меньшей степени, считает Fitch. В последние годы власти активно проводили политику дедолларизации.

Пандемия и падение цен на нефть могут стать причиной «кредитного шока» для российского банковского сектора, говорилось в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Даже при умеренном стресс-сценарии банкам придется практически удвоить резервы на возможные потери и снизить прибыль на 10%. При наиболее негативном развитии событий они могут столкнуться с убытком на 870 млрд руб.

Центральный банк уже объявил меры поддержки для банков и их заемщиков. Для кредитных организаций временно отменяют требования по надбавкам к капиталу, они получат льготы при переоценке акций и облигаций в портфелях, резко подешевевших из-за обвала рынков, а также смогут применять старый курс рубля при расчете основных нормативов. ЦБ и правительство работают над следующей волной послаблений, сказал 25 марта журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передал ТАСС.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Fitch, прогноз, банковский сектор, пандемия
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