Минфин предложил ограничить права банков по черным спискам клиентов

Минфин разработал поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, призванные решить проблему попадания в черные списки добросовестных клиентов банков. Законопроект уменьшает число оснований для отказа клиентам в операциях

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Минфин представил на общественное обсуждение поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований, по которым банки могут отказать клиенту в проведении банковской операции. Отказ от обслуживания становится поводом для попадания клиента в формируемые ЦБ списки банковских клиентов, подозреваемых в сомнительных операциях.

Законопроект разработан по поручению президента от 11 апреля 2018 года. Ведомство обосновывает его необходимость тем, что в рамках исполнения антиотмывочного законодательства банки часто «блокируют» банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин «блокировки» и таким образом наносят вред их хозяйственной деятельности. Самые распространенные основания для отказов в совершении банковских операций — непредставление клиентами документов, необходимых банкам для фиксирования данных об операции по закону, а также возникновение подозрений у работников банков, что операция является сомнительной.

Эти основания прописаны в п. 11 закона о противодействии отмыванию средств. Новый законопроект предлагает его изменить и изложить в новой редакции. Согласно поправкам, банки смогут заблокировать операции клиентов только при одновременном наличии двух условий:

клиенту присвоен наивысший уровень риска в правилах внутреннего контроля либо банк в течение года неоднократно подозревал клиента в совершении сомнительных операций и направлял информацию о них в Росфинмониторинг; наличие данных (а не подозрений, как в текущей версии), дающих основание подозревать, что операция с деньгами или иным имуществом проводится в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.

Поправки также предусматривают обязанность банка в течение пяти рабочих дней ответить на письменный запрос клиента, попавшего в число отказников, о причинах такого решения.