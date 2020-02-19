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ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий

Кредитным организациям стоит отказаться от заградительных тарифов на «экономически обоснованные» операции, сообщил ЦБ. Ранее депутаты предложили запретить банкам взимать повышенные комиссии «под видом борьбы с отмыванием»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банки должны воздержаться от взимания повышенных комиссий по максимальному спектру «экономически обоснованных» операций, следует из новых методических рекомендаций ЦБ.

Регулятор подготовил уточнения после анализа практики банков: сейчас кредитные организации имеют право установить для некоторых операций заградительные тарифы, если такая транзакция несет риск отмывания или обналичивания денег. Размер комиссии за транзакцию с повышенным уровнем риска может быть в 15–20 раз выше стандартного. Политика банков не раз вызывала возмущение в бизнес-сообществе, дискуссия возобновилась прошлой осенью.

Спор вокруг заградительных тарифов

Как сообщал «Коммерсантъ», в ноябре 2019 года депутат Госдумы Владислав Резник направил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разобраться с «дискриминационными условиями обслуживания» в банках, которые возникают в процессе борьбы с отмыванием денег. Депутат приводил в пример повышенные тарифы для переводов предпринимателей в пользу физлиц.

Глава ФАС Игорь Артемьев позднее публично раскритиковал такую практику банков. По его словам, кредитные организации прикрываются антиотмывочными рекомендациями ЦБ, хотя в документах регулятора «прямо не написано такое хамство» (цитата по «Ведомостям»).

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В январе 2020 года инициатива депутата Резника превратилась в законопроект. Документ предполагает изменения в основной «антиотмывочный» закон (115-ФЗ). В нем может появиться пункт о том, что «установление дополнительных или повышенных комиссий не может относиться к антиотмывочным мерам.

Банк России не давал однозначных оценок предложениям депутатов. На встрече с банкирами в пансионате «Бор» на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала «найти баланс» между интересами клиентов и задачами банков по выполнению антиотмывочных норм. «Жалуются добросовестные абсолютно клиенты банков, малый и средний бизнес. С другой стороны, нам, конечно, нужно сохранить заслон для разного рода обнальщиков и других лиц, которые пользуются для проведения сомнительных операций», — говорила глава регулятора.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин тогда же заявил, что нельзя полностью лишать банки возможности взимать повышенные комиссии за операции с высоким уровнем риска.

«Я могу с уверенностью сказать, что снижение объемов обналичивания денежных средств через карты физлиц было обеспечено в том числе благодаря именно применению банками мер тарифного регулирования», — отмечал он. В кулуарах встречи Скобелкин анонсировал выход методических рекомендаций для банков. «Наша позиция там четко отражена. Думаю, в законе можно просто закрепить те аспекты, которые мы сейчас рекомендуем банкам применять», — пояснял первый зампред ЦБ.

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Какие операции ЦБ защитит от повышенных комиссий

К числу экономически обоснованных операций с низким уровнем риска ЦБ предлагает относить те, которые касаются выплат вознаграждения физическим лицам. Речь идет о зарплате и приравненных к ней платежах, алиментах, пенсиях или иных социальных выплатах, а также о дивидендах. Получателями подобных переводов могут быть в том числе индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, самозанятые граждане.

Кроме того, Банк России рекомендует банкам не применять заградительные тарифы к переводам между счетами одного клиента как внутри одного банка, так и в разных кредитных организациях.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, тарифы, отмывание
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