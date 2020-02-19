ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий
Банки должны воздержаться от взимания повышенных комиссий по максимальному спектру «экономически обоснованных» операций, следует из новых методических рекомендаций ЦБ.
Регулятор подготовил уточнения после анализа практики банков: сейчас кредитные организации имеют право установить для некоторых операций заградительные тарифы, если такая транзакция несет риск отмывания или обналичивания денег. Размер комиссии за транзакцию с повышенным уровнем риска может быть в 15–20 раз выше стандартного. Политика банков не раз вызывала возмущение в бизнес-сообществе, дискуссия возобновилась прошлой осенью.
Спор вокруг заградительных тарифов
Как сообщал «Коммерсантъ», в ноябре 2019 года депутат Госдумы Владислав Резник направил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разобраться с «дискриминационными условиями обслуживания» в банках, которые возникают в процессе борьбы с отмыванием денег. Депутат приводил в пример повышенные тарифы для переводов предпринимателей в пользу физлиц.
Глава ФАС Игорь Артемьев позднее публично раскритиковал такую практику банков. По его словам, кредитные организации прикрываются антиотмывочными рекомендациями ЦБ, хотя в документах регулятора «прямо не написано такое хамство» (цитата по «Ведомостям»).