ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий

Кредитным организациям стоит отказаться от заградительных тарифов на «экономически обоснованные» операции, сообщил ЦБ. Ранее депутаты предложили запретить банкам взимать повышенные комиссии «под видом борьбы с отмыванием»

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Банки должны воздержаться от взимания повышенных комиссий по максимальному спектру «экономически обоснованных» операций, следует из новых методических рекомендаций ЦБ.

Регулятор подготовил уточнения после анализа практики банков: сейчас кредитные организации имеют право установить для некоторых операций заградительные тарифы, если такая транзакция несет риск отмывания или обналичивания денег. Размер комиссии за транзакцию с повышенным уровнем риска может быть в 15–20 раз выше стандартного. Политика банков не раз вызывала возмущение в бизнес-сообществе, дискуссия возобновилась прошлой осенью.

Спор вокруг заградительных тарифов

Как сообщал «Коммерсантъ», в ноябре 2019 года депутат Госдумы Владислав Резник направил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разобраться с «дискриминационными условиями обслуживания» в банках, которые возникают в процессе борьбы с отмыванием денег. Депутат приводил в пример повышенные тарифы для переводов предпринимателей в пользу физлиц.

Глава ФАС Игорь Артемьев позднее публично раскритиковал такую практику банков. По его словам, кредитные организации прикрываются антиотмывочными рекомендациями ЦБ, хотя в документах регулятора «прямо не написано такое хамство» (цитата по «Ведомостям»).