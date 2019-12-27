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Финансы ,  
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ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговой
Регулятор хочет, чтобы банки разъясняли предпринимателям, почему их операции приостанавливаются по требованиям налоговой службы. Сейчас такой обязанности у них нет, и компании не сразу получают информацию о блокировке
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ рекомендовал банкам изменить практику работы с клиентами при блокировке операций по счетам. В некоторых случаях кредитным организациям стоит раскрывать компаниям и предпринимателям причины отказов в проведении транзакций, сообщается в методических рекомендациях Банка России. Это позволит «снять недопонимание» между банками и бизнесом, считает зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, слова которого приводит пресс-служба регулятора.

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Сейчас банк может приостановить движение средств по счетам из-за подозрительных операций или задолженности по налогам. В первом случае решение принимает банк. Он опирается на 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «антиотмывочные» нормативные акты. Если сомнительные операции становятся причиной блокировки, банк может сообщить клиенту лишь об отказе в проведении транзакций, но не о причинах отказа.

Если у компании или предпринимателя образовалась налоговая задолженность, решение о блокировке может принять ФНС, а банк обязан его выполнить незамедлительно. Однако клиенты не всегда успевают узнать, что их транзакции не будут проводиться по требованию налоговой, указывает ЦБ: банки получают сообщения от ФНС в электронной форме, а клиенты — в бумажной. Поэтому регулятор рекомендует кредитным организациям информировать клиентуру о блокировке операций, если это произошло по требованию ФНС.

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В апреле 2019 года Минфин предложил обязать банки раскрывать клиентам причины отказов в проведении операций. Проект поправок в 115-ФЗ разработан по поручению президента для оптимизации подходов банков к работе с клиентами. Министерство указало, что при исполнении «антиотмывочных» норм банки часто блокируют деятельность добросовестных клиентов без объяснения причин.

Предложения Минфина раскритиковали в банках: там настаивали, что раскрытие причин отказов снизит эффективность противодействия отмыванию и обналичиванию. Банкиры также считали, что изменение практики создает риск их вовлечения в противоправную деятельность клиентов. Минэкономразвития рекомендовало доработать документ, окончательная версия поправок в Госдуму пока не внесена.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Центробанк, блокировка счетов, Федеральная налоговая служба
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