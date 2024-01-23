Владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте

Группа владельцев белорусских госбондов направила Минску уведомление о дефолте. Если Белоруссия не погасит обязательства, российские инвесторы планируют начать разбирательство в третейском суде Лондона

Фото: lcia.org

Группа инвесторов, состоящая из восьми физических лиц и пяти компаний, 18 января направила в адрес главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление (копия документа есть у РБК) о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму $178 млн, говорится в письме на имя главы белорусского Минфина.

Всего совокупная сумма этих выпусков составляет около $3,25 млрд.

Инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям, сообщил РБК представитель инициативной группы.

Прямые выплаты по этим бондам в адрес российских инвесторов приостановлены с 2022 года, но в конце 2023-го начались выплаты в адрес российских инвесторов по новому механизму. Эти выплаты будут проведены только по выпуску Belarus 2023 и только в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года.

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», — констатируют инвесторы в уведомлении. В тексте документа они также отмечают, что предложенный Минском новый механизм выплат «является дискриминационным» и нарушает интересы держателей, купивших бумаги после 6 сентября 2022 года.

«Призываем Совет министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь выполнить свои обязательства перед всеми российскими инвесторами в полном объеме, что позволит в дальнейшем сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям Республики Беларусь», — указано в обращении на имя главы Минфина республики.

Если Белоруссия не погасит свои обязательства, как этого требует уведомление, инвесторы получат право подать иск в Лондонский международный третейский суд или арбитражный суд в России, рассказал РБК представитель группы инвесторов. По его словам, такие варианты рассматриваются вместе с юристами.

«Заявление о дефолте подано в строгом соответствии с нормами права и эмиссионной документацией. При этом действительность дефолта не зависит от согласия или несогласия с ним со стороны Республики Беларусь и каких-либо возражений со стороны Белоруссии», — утверждает партнер практики по разрешению споров «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» (представляет инвесторов) Владимир Пестриков.

РБК направил запрос в Минфин Белоруссии.

Зачем нужно уведомление о дефолте

Российские инвесторы испытывают трудности с получением выплат по еврооблигациям Белоруссии с лета 2022 года — после того как Citibank отказался быть агентом по этим бумагам. Сначала белорусская сторона говорила, что будет искать нового агента для возобновления выплат, затем стала проводить их через собственную инфраструктуру, предложив российским инвесторам открыть счета в Белоруссии и получать деньги на них в белорусских рублях. Но выплаты по этому механизму смогли получить только несколько инвесторов и не в полном объеме, ранее рассказывал РБК руководитель направления «еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций Сергей Сазонов. Тогда Минск предложил новую схему выплат через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), но также в белорусских рублях и только в адрес инвесторов, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года (в этот день вступил в силу отказ Citibank от обслуживания бумаг). По данным Сазонова, выплаты начали поступать в конце декабря 2023 года.

В июле 2022 года рейтинговое агентство Moody's признало дефолтом купонные выплаты по еврооблигациям Белоруссии, произведенные в белорусских рублях, и понизило рейтинг страны до уровня С (самый низкий по шкале агентства). Другие международные агентства — S&P Global Ratings и Fitch — приостановили оценку кредитного качества Белоруссии. Российское агентство АКРА отозвало рейтинг Белоруссии в ноябре 2023 года. Там не констатировали дефолта по какому-либо из выпусков евробондов.

В эмиссионной документации по еврооблигациям Белоруссии указано, что дефолт может заявить либо номинальный держатель еврооблигаций — компания Citivic, которая входит в группу Сitibank (официальный регистратор, финансовый, платежный и трансферный агент в отношении еврооблигаций), либо конечные держатели еврооблигаций, говорится в комментарии частных инвесторов для РБК.

«Минфин Белоруссии не признает облигации в качестве дефолтных, и это позволяет Минфину не осуществлять немедленную выплату по облигациям. Облигационер вправе направить эмитенту уведомление о дефолте, и в этом случае эмитент будет обязан осуществить немедленное погашение долга», — говорит партнер юридической фирмы NSP, адвокат Арам Григорян. Отправляя уведомление, инвесторы не ожидают от Минска немедленной выплаты, но для целей судебного спора им необходимо пройти эту досудебную стадию, объясняет эксперт.

Согласно проспектам эмиссии белорусских евробондов, держатель бумаг может направить уведомление о дефолте в случае просрочки по выплатам более чем на 14 дней, отмечает адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. «После предъявления такого уведомления наступает срок погашения номинала облигации, что критично для эмитента, поскольку это всегда крупная сумма, под выплату которой заранее формируются средства», — объясняет юрист.

«Решение LCIA признается и может быть исполнено в большинстве стран мира в отношении активов Республики Беларусь. Решение российского суда (если инвесторы решат судиться в России. — РБК) может быть признано в различных странах мира и прежде всего в странах — участницах СНГ. В странах СНГ решения российских судов признаются и исполняются в упрощенном порядке в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», — добавил Пестриков.

Каковы шансы инвесторов выиграть у Минска в лондонском суде

«Если Белоруссия откажется от признания дефолта по еврооблигациям, то держатели еврооблигаций будут вынуждены обратиться в международный арбитраж (LCIA) или суды за защитой своих прав и интересов и взысканием задолженности по еврооблигациям с Белоруссии», — говорится в комментарии группы инвесторов.

Возможность проведения разбирательства в Лондонском международном третейском суде прописана в эмиссионной документации эмитента. Рассмотреть спор в этом суде ранее предлагал и сам Минск в рамках судебного разбирательства с другим частным инвестором, не получившим выплаты по евробондам.

Также два инвестора ранее обращались в российские суды с заявлением о взыскании выплат с Минска. Московский городской суд прекратил рассматривать такое заявление, сославшись на неподсудность, а Арбитражный суд Кемеровской области занялся таким разбирательством и вынес определение о наложении ареста на выплаты по белорусским еврооблигациям в адрес российского частного инвестора.

Григорян называет разбирательство в LCIA более предпочтительным вариантом, так как именно этот суд указан в эмиссионной документации. «Данный спор является арбитрабельным и не подпадает под какие-то ограничения. Инвесторы вполне смогут оплатить арбитражный сбор и другие расходы, сопряженные со спором. Это исключительно организационный вопрос, и санкции ЕС/США в данном случае не должны помешать планам инвесторов», — говорит эксперт. Возможна подача иска и в российский суд, но положительных решений по подобным делам пока нет, отмечает Григорян.

С одной стороны, разбирательство в России потенциально может быть более успешным для инвесторов, «поскольку российские суды занимают более благосклонную позицию к лицам, пострадавшим от западных санкций, нежели зарубежные суды», говорит Кузьмин. Но с другой — содержащаяся в документах оговорка про LCIA говорит о том, что при подаче исков в государственный суд такие заявления должны быть возвращены, отмечает эксперт.

«Между тем российское процессуальное законодательство имеет механизмы, позволяющие перенести место рассмотрения спора из-за рубежа в российский арбитражный суд. Речь идет о ст. 248.1 АПК РФ, которая относит к исключительной компетенции споры с участием ответчика, зарегистрированного в иностранном государстве, которое ввело меры ограничительного характера в отношении российских граждан», — добавляет Кузьмин.

Кроме того, инвесторы могут подумать о предъявлении иска к Белоруссии в рамках международного инвестиционного арбитража, «так как фактически Республика Беларусь посягает на инвестиции в белорусскую экономику, которые осуществили российские и иностранные инвесторы», отмечает партнер юридической компании NSP Илья Рачков. Для подачи такого иска нужно доказать, что сами истцы являются инвесторами, а их вложения в еврооблигации Белоруссии — инвестициями по смыслу Договора о Евразийском экономическом союзе. Также инвесторам нужно доказать, что, отказывая в выплатах, Минск нарушил их права, «в частности право на защиту от экспроприации; невыплата по еврооблигациям равнозначна экспроприации», объясняет Рачков. В этом сценарии иск может быть рассмотрен в Международном коммерческом арбитражном суде при российской Торгово-промышленной палате (но в этом варианте нужно согласие Белоруссии), в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров либо в государственном суде Белоруссии (этот вариант наименее удачен для инвесторов), перечисляет эксперт.