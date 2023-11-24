ЦБ России описал схему получения зависших выплат по евробондам Белоруссии

В ЦБ рассказали, как российские инвесторы смогут получить выплаты по одному из выпусков еврооблигаций Белоруссии на $800 млн. Для этого им нужно будет «подтвердить свой дружественный статус»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России разработал схему, по которой российские инвесторы смогут получить выплаты по еврооблигациям Белоруссии через Национальный расчетный депозитарий (НРД), следует из сообщения регулятора. Но представленный механизм касается выплат только по одному выпуску, который был погашен в феврале 2023 года.

Выплаты по выпуску будут производиться в белорусских рублях, отмечается в сообщении ЦБ. Для получения выплат НРД составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Белоруссии, уточнили в ЦБ.

Инвестору, чтобы получить выплаты, нужно:

подтвердить статус владения еврооблигацией Белоруссии, а также тот факт, что она была куплена до 6 сентября 2022 года (такие требования ранее установила белорусская сторона) и что на дату погашения (28 февраля 2023 года) эта бумага принадлежала инвестору;

«подтвердить свой дружественный статус» (как именно, не уточняется);

подать заявление с отказом от претензий к эмитенту.

Все сведения будет собирать НРД, следует из решения ЦБ.

«Это даст возможность Минфину Республики Беларусь после проверки документов направить денежные средства в НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев», — объяснили в Банке России. После этого погашенные еврооблигации будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет белорусского Минфина в НРД.

Для взаимодействия между депозитариями по передаче данных и перечислению средств необходимо заключение договора между НРД, Минфином Белоруссии и Центральным депозитарием Белоруссии, говорится в решении российского регулятора. В октябре белорусский Минфин отмечал, что совместно с НРД ведет работу над механизмом выплат, договор между сторонами на момент публикации этого сообщения заключен не был. РБК направил запрос в НРД о текущем статусе процедуры заключения соглашения с белорусской стороной.

Представленный Банком России механизм выплат коснется только одного выпуска еврооблигаций Белоруссии — XS1634369067 или US07737JAB98. Эти бумаги были размещены в июне 2017 года, их погашение состоялось в феврале 2023 года. Общий объем выпуска — $800 млн.

Сейчас в обращении находятся еще четыре выпуска белорусских евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Они не упоминаются в решении Банка России, описывающем порядок выплат в адрес российских инвесторов.

Проблемы с получением выплат по белорусским еврооблигациям возникли у российских инвесторов летом 2022 года, после того как Citibank отказался обслуживать бумаги и проводить выплаты по ним. В ответ на это белорусский Минфин объявил, что будет перечислять выплаты напрямую, через свою инфраструктуру, в национальной валюте. С момента начала прямых выплат он перечислил в адрес держателей сумму, эквивалентную $1,15 млрд: $800 млн пришлось на погашение выпуска «Беларусь-2023», $350 млн — на купоны по пяти выпускам, оценивал РБК на основе данных на сайте министерства. Но российские инвесторы эти средства не получили — они зависли на счетах в белорусской финансовой инфраструктуре. Двое инвесторов сейчас пытаются взыскать зависшие выплаты через суд.

Осенью 2023 года Минск представил новую схему выплат по своим евробондам. Инвесторам предложили три варианта: выкуп бондов по цене 30% от номинала, обмен на внутренние облигации или получение выплат в белорусских рублях через иностранные депозитарии (не распространяется на инвесторов, которые купили бумаги после 6 сентября 2022 года по заниженной стоимости). Но все предложения вызвали критику у российских профессиональных участников и инвесторов.

Частные инвесторы, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Ассоциация владельцев облигаций (АВО) подняли вопрос о кредитном рейтинге Белоруссии. Невыплаты «в обычных обстоятельствах рассматривалась бы инвесторами и инфраструктурными организациями как технический дефолт», говорилось в обращениях НАУФОР в адрес Банка России и Минфина России. Осенью российское кредитное агентство АКРА отозвало кредитный рейтинг Белоруссии. При этом АКРА продолжает рейтинговать бонды страны, торгующиеся на Московской бирже. Им присвоен рейтинг на уровне B+ по международной шкале и BBB- по российской.