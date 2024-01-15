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Эксклюзивы РБК ,  
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Суд арестовал выплаты по белорусским евробондам в пользу россиянина

Кемеровский арбитраж арестовал выплаты по белорусским еврообондам в Беларусбанке
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Суд в Кузбассе арестовал часть выплат по белорусским еврооблигациям на счете в Беларусбанке. Мера принята как обеспечительная по иску российского частного инвестора, взыскивающего почти 27 млн руб. по евробондам Белоруссии
Арбитражный суд Кемеровской области
Арбитражный суд Кемеровской области (Фото: Арбитражный суд Кемеровской области / VK)

Арбитражный суд Кемеровской области вынес определение о наложении ареста на выплаты по белорусским еврооблигациям в адрес российского частного инвестора, следует из решения арбитража. Речь идет о денежных средствах в размере 964,3 тыс. белорусских рублей (почти 27 млн российских рублей), находящихся или поступающих от белорусского Минфина по этим ценным бумагам на счет в Беларусбанке.

Определение кемеровского суда принято в рамках обеспечительных мер по иску частного инвестора Игоря Прокудина к Citibank N.A. London Branch (выступал агентом по белорусским евробондам) и Беларусбанку о взыскании причитающихся ему купонных выплат по еврооблигациям Белоруссии, а также дохода за пользование этими деньгами. Истец требует от Беларусбанка перевести средства со счета британской структуры на свой счет.

Откуда взялся долг

В начале июля 2022 года Минфин Белоруссии сообщил, что Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Citibank прекратили обслуживать еврооблигации госдолга страны, что создало сложности с проведением платежей по ним. Сначала министерство отмечало, что будет искать нового контрагента, а затем сообщило, что выплаты по еврооблигациям будут осуществляться напрямую в локальной инфраструктуре (через Беларусбанк) в белорусских рублях. Через такой механизм Минфин провел несколько выплат по четырем выпускам евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале, также в белорусских рублях.

Для получения этих выплат российским инвесторам предложили открыть счет в местном банке и подтвердить право владения бумагами в белорусском Минфине. Ряд инвесторов проделали эти процедуры, но либо не получили выплаты совсем, либо получили их в неполном объеме и лишь по части выпусков. Для разрешения ситуации российские инвесторы обратились с жалобами в Банк России, министерства финансов России и Белоруссии, а также подали иски в российские суды. Кроме Прокудина взыскать средства с белорусской стороны пытался частный инвестор Александр Марченков, но суд прекратил рассмотрение его дела, сославшись на неподсудность.

Суд прекратил рассмотрение дела о выплатах россиянам по бондам Белоруссии
Финансы
Здание Минфина Белоруссии

В сентябре 2023 года Минск представил новую схему выплат по своим евробондам с проведением платежей через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД). В конце ноября 2023-го НРД и белорусский Минфин заключили соответствующий договор. Выплаты по нему предполагается проводить в белорусских рублях. Но по этому механизму заплатят пропущенные купоны и сумму погашения только по одному выпуску облигаций (Belarus-2023) и только тем инвесторам, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 года. По остальным выпускам белорусский Минфин планирует платить купоны одновременно с их погашением, а не по ранее утвержденному графику: например, выплаты купонов по выпуску Belarus-2031 будут осуществлены только в 2031 году. В качестве альтернативных вариантов Минфин Белоруссии также предложил инвесторам выкупить их облигации по цене 30% от номинала или обменять их на локальные бумаги со схожими параметрами.

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В чем суть иска и поможет ли он инвесторам

Определение об аресте принято по ходатайству Прокудина, которое было зарегистрировано Арбитражным судом Кемеровской области 11 января 2024 года и рассмотрено 12 января. «В рассматриваемом случае обеспечительная мера в виде наложения ареста на денежные средства в пределах суммы иска является соразмерной, достаточной и необходимой обеспечительной мерой, направленной на реальное исполнение итогового судебного акта в будущем, в связи с чем заявление истца подлежит удовлетворению», — говорится в документах суда. Следующее заседание по делу назначено на 1 июля 2024 года. РБК направил запрос в Минфин Белоруссии и Беларусбанк.

Прокудин обратился с заявлением о взыскании выплат по принадлежащим ему еврооблигациям еще в июле 2023 года. Сначала суд вернул заявление истцу, сославшись на неподсудность дела судам российской юрисдикции, но Прокудину удалось оспорить это определение в апелляции, и в декабре 2023 года кемеровский арбитраж вернулся к работе над этим разбирательством.

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Финансы
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Ответчиками по делу выступают лондонский Citibank (до июля 2022 года банк был агентом по белорусским евробондам) и Беларусбанк (был агентом по евробондам после отказа Citibank). Частный инвестор требует купонные выплаты по евробондам, перечисленные в период с 25 февраля по 12 декабря 2023 года, в размере 910,4 тыс. белорусских рублей (25,4 млн российских рублей) и еще почти 54 тыс. белорусских рублей (1,5 млн российских рублей) в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, следует из документов суда. Взыскать их он хочет с Citibank, а Беларусбанк должен обеспечить перевод денежных средств.

«Решение Кемеровского арбитражного суда [об аресте средств] — это положительный факт, хотя дело Прокудина вряд ли ситуацию изменит», — считает руководитель направления «еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций Сергей Сазонов. По его оценке, сейчас на счетах в Беларусбанке может находиться порядка $1 млрд выплат по еврооблигациям Минска, под арест по определению кемеровского суда попадет чуть больше $300 тыс.

«Тут скорее интересен вопрос, будет ли Беларусбанк исполнять эти ограничительные меры российского суда? Мы надеемся на положительную реакцию белорусских властей, в конце концов у нас есть соглашение о взаимном признании решения судов. В России были попытки наложить ограничительные меры на счета Euroclear в НРД, но суды обычно отказывали», — отметил Сазонов.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Белоруссия Инвестиции еврооблигации
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