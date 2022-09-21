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ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным кредитные каникулы

Граждане смогут рассчитывать на отсрочку по кредитам и займам на срок мобилизации, сообщил Банк России. Сейчас «кредитные каникулы» на общих основаниях можно получить только при заметном снижении дохода и только на полгода
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне, попавшие под частичную мобилизацию, могут обратиться в банк или микрофинансовую организацию (МФО) за «кредитными каникулами», сообщил Банк России. Регулятор рекомендовал кредитным организациям давать отсрочки по ссудам или уменьшать их величину на срок мобилизации, «идти навстречу» таким заемщикам или разработать специальные программы реструктуризации. Речь идет обо всех видах розничных кредитов. Такие реструктуризации банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать как ухудшение платежеспособности и кредитной истории клиентов.

«Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание», — указал ЦБ.

На аналогичные послабления могут рассчитывать близкие родственники мобилизованных граждан, если они находятся у них на иждивении. Круг близких родственников ЦБ не очертил. Банк России указал, что в дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране и призыве некоторых категорий граждан для участия в военной операции на Украине.

16 сентября группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который установит право граждан на кредитные каникулы на постоянной основе. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил журналистам, что вскоре будут разработаны поправки, которые позволят претендовать на отсрочку по кредитам гражданам, участвующим в боевых действиях.

«У нас фактически уже подготовлен законопроект о кредитных каникулах. В ближайшее время будет внесен, он касается постоянного действия ипотечных каникул. То есть если человек попал в какую-то сложную жизненную ситуацию, то он может в течение какого-то времени долг не возвращать. Я думаю, что в рамках этого законопроекта мы будем учитывать и СВО (специальную военную операцию. — РБК). То есть механизмы дополнительной защиты тех ребят, которые попали в эту ситуацию. Если они взяли ипотечный кредит, то, соответственно, каким-то образом они законом будут защищены», — сказал депутат, передает корреспондент РБК.

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По мнению Аксакова, кредитные каникулы для участников СВО надо вводить на более долгий срок, чем на шесть месяцев, которые сейчас предполагаются законопроектом для остальных категорий граждан.

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Фото:Макс Ветров / РИА Новости

На какие льготы по кредитам сейчас могут рассчитывать россияне

В России пока не существует механизма, который позволяет профессиональным военнослужащим, гражданам, заключившим контракт с Минобороны, или призывникам автоматически претендовать на льготные условия погашения кредитов. В пандемийный кризис был принят закон о «кредитных каникулах» (106-ФЗ), который дает возможность заемщикам обращаться за послаблениями в банки и МФО при соблюдении ряда условий. Весной 2022 года механизм был обновлен, на отсрочку по ссудам могут претендовать те, кто столкнулся с потерей значительной части дохода (свыше 30%) и может это подтвердить документами. При этом кредит должен быть оформлен не позднее 1 марта 2022 года, заявки от заемщиков принимаются до 30 сентября, а начальная сумма долга не должна превышать установленные лимиты:

  • 300 тыс. руб. по потребкредиту;
  • 100 тыс. руб. по кредитной карте;
  • 700 тыс. руб. по автокредиту;
  • 6 млн руб. по ипотеке в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, 4 млн руб. в регионах Дальнего Востока и 3 млн руб. — в остальных регионах.

Сейчас ключевым условием для получения льгот является предоставление документов, подтверждающих снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, говорит юрист Фонда «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Помимо государственных кредитных каникул, российские заемщики могут воспользоваться программами реструктуризации от банков. В пандемию многие кредитные организации разработали собственные условия для льгот, но участие в военной операции на Украине не было основанием для получения отсрочек по кредитам. РБК направил вопросы в крупные банки, как они намерены взаимодействовать с заемщиками в случае, если их клиенты после мобилизации или во время военной службы попросят о послаблениях. Представитель Совкомбанка сообщил, что кредитная организация будет ориентироваться на рекомендации ЦБ. «Но в любом случае заемщики из семей, где есть участники СВО (специальной военной операции. — РБК), получат поддержку и адекватное отношение к их кредитным обязательствам», — заверил он.

В марте 2022 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложила банкам отменить взыскание задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сотрудников войск Росгвардии и социально незащищенных категорий граждан, писал РБК. Ведомство направило письмо в Ассоциацию банков России (АБР), в котором говорилось о том, что кредиторы могли бы рассмотреть возможность отзыва исполнительных документов, которые находятся в работе у территориальных органов ФССП, в отношении этих категорий должников.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ЦБ мобилизация
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