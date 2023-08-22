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Путин поручил ЦБ и правительству снизить волатильность на фондовом рынке

Путин поручил ЦБ и правительству снизить волатильность на фондовом рынке России

Правительство России и ЦБ должны активнее использовать имеющиеся инструменты для снижения волатильности на финансовом рынке. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию ведет РБК.

«За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность, всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан», — отметил он.

Путин подчеркнул, что необходимо, в том числе, работать над ограничением спекулятивного спроса в экономике и контролировать отток капитала.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года