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В ЦБ объяснили падение курса рубля

Зампред ЦБ Юдаева: к снижению курса рубля привело изменение торгового баланса
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева связала падение рубля с сокращением платежного баланса страны. 4 июля курс доллара достиг 90 руб., курс евро превысил 98 руб.
Доллар/Рубль USD/RUB ₽89,395 +0,78% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽97,473 +0,86% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Причиной падения рубля в основном стало изменение торгового баланса, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Основные факторы [снижения рубля] мы выделяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. <…> Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось», — пояснила Юдаева (цитата по ТАСС).

Это сокращение она связала со снижением экспортной выручки из-за цен на сырье. Первый зампред регулятора исключила какие-либо риски для финансовой стабильности.

Ранее 4 июля курс доллара достиг 90 руб., курс евро превысил 98 руб. Американская валюта перешла эту отметку впервые более чем за год, в предыдущий раз так дорого доллар стоил на Мосбирже 28 марта 2022 года. Стоимость европейской валюты превысила 98 руб. впервые с 29 марта прошлого года.

На прошлой неделе за три торговых дня — с 28 по 30 июня — курс доллара вырос на 5,27%, евро — на 4,89%. В июне курс американской валюты устойчиво рос на фоне ослабления платежного баланса России, выхода иностранного бизнеса из российских активов и растущего спроса населения на валюту в сезон отпусков, писали «РБК Инвестиции».

В июле на стоимость доллара будут влиять платежный баланс, ставки регуляторов и эффект от сделок по продаже бизнеса иностранцами, рассказали «РБК Инвестициям» аналитики.

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Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Чернышова
ЦБ курс рубля

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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