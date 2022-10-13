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ЦБ назвал причины высокой волатильности на российском рынке

Повышенная волатильность на российском рынке привела к недоверию инвесторов, констатировали в ЦБ. Исправить ситуацию могло бы более тесное общение эмитентов с розничными инвесторами и более активное участие маркетмейкеров в торгах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Отсутствие активных маркетмейкеров на рынке, закрытость эмитентов от розничных инвесторов и сосредоточение клиентов у нескольких игроков приводят к высокой волатильности российского рынка, рассказал на Уральской конференции НАУФОР директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Нестабильность рынка ведет к тому, что инвесторы теряют к нему доверие, подчеркнул представитель ЦБ.

«Произошла коррозия института маркетмейкинга», — констатировал Лях. По его словам, маркетмейкеры либо выполняют свою функцию строго в рамках контракта, не совершая сделок сверх него, либо передают их заключение третьим лицам. «[Это] приводит к тому, что во время корпоративных событий в рамках сессий мы имеем ту волатильность, которая сейчас происходит», — указал глава департамента ЦБ. В задачи маркетмейкера в рамках договора с биржей входит поддержание цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами или иностранной валютой.



Вторая причина — закрытость эмитентов от розничных инвесторов, которые сейчас преобладают на рынке, продолжил Лях. По данным Мосбиржи, доля частных лиц в общем объеме торгов акциями составила 76,7%. По сути, розничные инвесторы стали ключевыми игроками рынка, отметил глава департамента ЦБ. Эмитенты же в большей степени работают с корпоративными инвесторами, «работы с розницей не происходит», констатировал Лях. Эмитентам необходимо регулярно общаться с розничными инвесторами, «буквально каждую неделю», например в рамках телеграм-каналов, полагает он.

Третья причина — интернализация (стремление брокеров не выпускать денежные потоки клиентов на биржу), добавил Лях. «Высокая концентрация клиентов у ряда профучастников приводит к тому, что начинает образовываться альтернативное ценообразование», — делает вывод он. Лях призвал биржу и профучастников обратить внимание на этот процесс.

В начале октября волатильность (масштаб колебаний в течение последних 30 дней на конкретную дату) индекса Мосбиржи, куда входят в том числе акции первого эшелона, достигла почти пятимесячных максимумов. К 4–5 октября этот показатель достигал 47,53%, рассчитал ITI Capital по просьбе РБК. В индексе компаний малой и средней капитализации волатильность в этот же период достигала 55,05%. Главный стратег ITI Capital Искандер Луцко объяснял столь сильные колебания рынка геополитическими рисками и рисками введения дальнейших санкций.

Наиболее волатилен российский рынок был в феврале—марте: в индексе Мосбиржи волатильность достигала 160–196%, в индексе компаний средней и малой капитализации — 130–150%. Для сравнения: в 2021 году в этом же отчетном периоде волатильность держалась на уровнях 15–18 и 10–11% соответственно.

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