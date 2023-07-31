Силуанов объяснил ослабление рубля

Силуанов: ослабление курса рубля связано с притоками и оттоками валюты в страну и из нее

Ослабление рубля связано с торговым балансом, а не с продажей бизнеса иностранцами, считает министр финансов Силуанов. Он напомнил, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса в стране не могут превышать $1 млрд в месяц

Фото: Владислав Шатило / РБК

Недавнее ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Об этом в интервью ТАСС заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с продажей иностранцами бизнеса в России и выводом валюты за рубеж. Однако, напомнил он, Минфин и ЦБ ранее договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. «То есть это не критично для валютного рынка», — добавил министр.

Силуанов также отметил, что в прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. «Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ: в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень», — указал он.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина 21 июля заявила, что, по мнению ЦБ, основным фактором движения курса рубля в июне и июле текущего года стало снижение экспорта при возросшем импорте. Еще одним фактором влияния на курс национальной валюты она считает потоки по финансовому счету.

Ослабление рубля к основным иностранным валютам продолжается с конца июня. В начале июля он перешагнул через психологические отметки 100 руб. за евро и 90 руб. за доллар. В настоящее время российская валюта торгуется по цене 101 руб. за евро и 92 руб. за доллар. Как отмечает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин, ускорение нисходящей динамики рубля провоцирует сохранение дисбаланса между спросом на иновалюту и ее предложением.

Кроме того, слабость рубля наблюдается вопреки заметному росту цен на нефть. За последнюю неделю сорт Brent подорожал на 4,8%, превысив отметку $84 за баррель. «Но из-за лагов пошлины, дисконтов и санкционных ограничений это не приведет к заметному увеличению предложения долларов на рынке, а значит не окажет заметной поддержки рублю», — предупредил заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Как объясняли РБК в пресс-службе Минэкономразвития, рубль ослаблялся в связи с платежным балансом и сезонным фактором. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что исключать «значительную долю спекулятивных игр» нельзя.