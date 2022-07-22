Минфин США разрешил владельцам CDS разыграть аукцион по дефолту России

В июне Комитет по кредитным деривативам Европы, Ближнего Востока и Африки признал «событие неплатежа» по российским еврооблигациям и назначил аукцион по выплатам CDS, однако отложил его в ожидании рекомендаций Минфина США

Минфин США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Минфин США разрешил сделки для проведения аукциона по выплатам кредитных деривативов (CDS), связанных с долговыми обязательствами России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Всего, по данным агентства, министерство выдало две генеральные лицензии, разрешающие определенные операции с российским долгом. Одна из них уполномочивает финансовые учреждения США проводить операции, которые включают приобретение российских долговых обязательств.

Другая лицензия разрешает до 19 октября проводить операции по сворачиванию операций с ценными бумагами, выпущенными российскими организациями по договорам, заключенным до 6 июня 2022 года.

В июне Комитет по кредитным деривативам Европы, Ближнего Востока и Африки (Credit Derivatives Determinations Committee EMEA, CDDS EMEA) отложил проведение аукциона по выплатам российским CDS до разъяснений Минфина США.

Ранее комитет признал «событие неплатежа» по суверенным еврооблигациям, погашение которых должно было произойти 4 апреля («Россия-2022»). Держателям этих бондов выплаты по телу и процентам дошли до держателей облигаций только в начале мая. Таким образом, посчитал CDDS EMEA, Россия должна была выплатить проценты во время грейс-периода — то есть периода между наступлением технического дефолта и реального дефолта.

4 апреля российский Минфин должен был расплатиться по выпускам долларовых еврооблигаций «Россия-2022» и «Россия-2042». Общая сумма выплат по двум выпускам должна была составить $649,2 млн. Но власти США запретили банку JPMorgan обрабатывать эти платежи. 6 апреля Минфин отчитался о выплате процентов почти на $650 млн, но в рублях. Деньги были перечислены в Национальный расчетный депозитарий. Для иностранных инвесторов из «недружественных» стран они должны были поступить на счета типа С, с которых они не могут выводить деньги. 29 апреля Минфин все же перечислил выплаты в долларах США. Но группа держателей евробондов объявила, что Россия погасила их не в установленную дату, а в течение грейс-периода, поэтому им причитаются дополнительные проценты за просрочку в размере $1,9 млн. Тогда Россия не включила эту сумму в свой платеж и не перечислила деньги после требования инвесторов, следовательно, по их мнению, ей должен быть объявлен дефолт.

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О дефолте России по внешнему долгу также писало агентство Bloomberg. Кремль после этого заявил, что не согласен с сообщением о дефолте, подобные утверждения там назвали неправомерными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что платеж по еврооблигациям Россия провела в мае, а то, что расчетно-клиринговая система Euroclear удержала деньги, «не наша проблема».

В Минфине ранее неоднократно говорили, что у России есть необходимые средства для обслуживания своих обязательств, в том числе внешних, а все проблемы с выплатами являются техническими и связаны с санкционными ограничениями.