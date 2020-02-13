Суд Лондона принял иск Baring Vostok к акционерам банка «Восточный»

Высокий суд Лондона согласился принять к рассмотрению иск фонда Baring Vostok против акционеров банка «Восточный» Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова

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Высокий суд в Лондоне разрешил выдвигать в Великобритании обвинения о неуважении к двум бизнесменам по делу Baring Vostok. Как пишет The Financial Times (FT), на этой неделе суд постановил принять иск инвестиционного фонда Baring Vostok против экс-владельца «Юниаструм» Артема Аветисяна и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

В заявлении Baring Vostok говорится, что Аветисян в прошлом году нарушил постановление Высокого суда, отказавшись от арбитражного разбирательства в Лондоне и «предъявив иск в городе в 5 тыс. милях (более 8 тыс. км) к востоку от Москвы, чтобы получить контроль над банком». Речь идет о разбирательстве в арбитражном суде Амурской области. Ранее в интервью РБК Артем Аветисян заявлял, что Baring Vostok инициирует против него уголовное преследование в Лондоне.

Источники FT уточняют, что иск Baring Vostok будет рассматриваться в июне этого года, Аветисян и Юсупов вызваны на слушание в Лондон. По данным издания, в случае, если бизнесмены будут признаны виновными, им грозят штрафы, конфискация имущества или заключение. Аветисян и Юсупов на запросы FT о комментариях не ответили.

Дело о хищениях фондом Baring Vostok 2,5 млрд руб. было возбуждено в феврале прошлого года по жалобе акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По версии следствия, основатель фонда, гражданин США Майкл Калви с пятью сообщниками в 2017 году смогли провести сделку по обмену кредита «Восточного» в размере 2,5 млрд руб., выданному «Первому коллекторскому бюро», на 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Подчеркивалось, что Калви убедил акционеров банка «Восточный» купить акции компании IFTG по завышенной цене, реальная стоимость которых якобы составляла не более 600 тыс. руб.