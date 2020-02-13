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Дело Baring Vostok ,  
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Суд Лондона принял иск Baring Vostok к акционерам банка «Восточный»

Высокий суд Лондона согласился принять к рассмотрению иск фонда Baring Vostok против акционеров банка «Восточный» Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Высокий суд в Лондоне разрешил выдвигать в Великобритании обвинения о неуважении к двум бизнесменам по делу Baring Vostok. Как пишет The Financial Times (FT), на этой неделе суд постановил принять иск инвестиционного фонда Baring Vostok против экс-владельца «Юниаструм» Артема Аветисяна и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

В заявлении Baring Vostok говорится, что Аветисян в прошлом году нарушил постановление Высокого суда, отказавшись от арбитражного разбирательства в Лондоне и «предъявив иск в городе в 5 тыс. милях (более 8 тыс. км) к востоку от Москвы, чтобы получить контроль над банком». Речь идет о разбирательстве в арбитражном суде Амурской области. Ранее в интервью РБК Артем Аветисян заявлял, что Baring Vostok инициирует против него уголовное преследование в Лондоне.

Источники FT уточняют, что иск Baring Vostok будет рассматриваться в июне этого года, Аветисян и Юсупов вызваны на слушание в Лондон. По данным издания, в случае, если бизнесмены будут признаны виновными, им грозят штрафы, конфискация имущества или заключение. Аветисян и Юсупов на запросы FT о комментариях не ответили.

Baring объяснил уголовное преследование Аветисяна в Лондоне
Финансы

Дело о хищениях фондом Baring Vostok 2,5 млрд руб. было возбуждено в феврале прошлого года по жалобе акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По версии следствия, основатель фонда, гражданин США Майкл Калви с пятью сообщниками в 2017 году смогли провести сделку по обмену кредита «Восточного» в размере 2,5 млрд руб., выданному «Первому коллекторскому бюро», на 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Подчеркивалось, что Калви убедил акционеров банка «Восточный» купить акции компании IFTG по завышенной цене, реальная стоимость которых якобы составляла не более 600 тыс. руб.  

Суд в Москве арестовал Калви, топ-менеджеров Baring Vostok Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпале и Ивана Зюзина, председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк» Алексея Кордичева, который также был главой правления «Восточного», а также генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сам фонд Baring Vostok в открытом письме просил президента России Владимира Путина взять под личный контроль дело, которое завели против его топ-менеджеров. В прошлом году Калви и других фигурантов дела перевели под домашний арест. Накануне, 12 февраля, Мосгорсуд смягчил меру пресечения еще троим фигурантам дела — Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. Сам Калви называл уголовное преследование следствием корпоративного конфликта в «Восточном».      

В июне Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok незамедлительно исполнить колл-опцион и после получения оплаты передать 9,99% акций банка компании «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна. Позднее суд арестовал долю фонда Майкла Калви в «Восточном» — 334 млрд 212,1 млн акций банка, принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольная компания Baring Vostok). В сентябре Амурский суд также отказался передать рассмотрение иска о взыскании с Калви $9,8 млрд убытков в Лондонский третейский суд.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: «Восточный», Майкл Калви, Baring Vostok
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