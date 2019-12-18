Интервью Артема Аветисяна РБК. Главное

О проверке МВД в «Восточном» и о связях в ФСБ

«Я не могу комментировать скорость реакции одной или другой службы. Меня с ФСБ не связывают никакие отношения, кроме того, что я состою в общественном совете при ФСБ. Но статус члена общественного совета при ФСБ не дает каких-либо полномочий по влиянию на правоохранительную деятельность службы».

О мировом соглашении с Baring Vostok

«Мировое соглашение не обсуждается на текущий момент, но компания «Финвижн» готова к мировому соглашению и условий никаких не ставит».

«Никто сейчас не выдвигает [условий по соглашению]. [С Baring Vostok] я не общаюсь».

О взаимодействии с ЦБ

«Вопрос, как в Центробанке относятся к смене контролирующего акционера (до июня 2019 года банк контролировался фондом Baring Vostok, но «Финвижн» Аветисяна через Амурский арбитраж добилась реализации опциона на 10% «Восточного», что позволило Аветисяну с партнерами стать его основными акционерами. — РБК) стоит, наверное, адресовать представителям Центробанка. С руководством Центрального банка в последнее время не встречался».

«[Решения ЦБ] я не могу и не должен комментировать. Могу только сказать, что майское предписание признано исполненным».

«В банке действительно недавно закончилась [еще одна] проверка, и получено предписание, которое было выполнено досрочно».

О борьбе за «Восточный»

«Ни я, ни мои партнеры никогда не стремились к 100-процентному контролю. Такой цели нет и не было. Речь идет только о возмещении ущерба банку. Мне непонятно, как возмещение банком ущерба, если он будет доказан и в итоге возмещен, увеличит чью-либо долю».

О покупках банков

«Если будет такая возможность, то, конечно, есть банки, которые нам были бы интересны на российском рынке с точки зрения приобретения и с последующим объединением».

«Из тех банков, которые для нас сейчас представляют интерес, это, безусловно, Азиатско-Тихоокеанский банк (ЦБ санировал его в 2018 году, а в 2019-м не смог продать на аукционе. — РБК). И в случае если ЦБ решит проводить еще один конкурс, мы бы хотели в нем участвовать, так как объединение с АТБ даст максимальный экономический эффект плюс идеально ложится в стратегию усиления рыночных позиций банка «Восточный» на Дальнем Востоке».

О реакции делового сообщества на дело Baring Vostok

«От общения [со мной] никто не отказался. Напротив, мы продолжаем работать, так как по роду деятельности АСИ у нас много проектов, которые мы совместно реализуем cо всеми деловыми объединениями».

«Действительно, после ареста менеджеров фонда Baring Vostok некоторые критично высказывались по поводу сложившейся ситуации. За это их нельзя осуждать, так как в тот момент еще не были известны многие детали и обстоятельства дела».

О предложениях продать долю в «Восточном»

«И до, и после [возбуждения дела] поступали предложения, если их можно назвать предложениями, так как они звучали вместе с угрозами серьезных последствий для меня и для банка, если я откажусь. Но продавать свою долю в банке, тем более под давлением, я не планирую».

О кредите Первому коллекторскому бюро

«Ни о каких забалансовых схемах мне никто не рассказывал, я впервые об этом узнал из СМИ. А вот о проблемах с кредитом ПКБ узнал на момент обсуждения слияния, еще в 2016 году. Фонд предупреждал, что кредит ПКБ аффилирован с ними и по нему могут возникнуть трудности со своевременным погашением. Поэтому на момент обсуждения слияния они хотели заручиться нашим согласием на возможную реструктуризацию или погашение альтернативными активами, но, разумеется, соразмерными рыночной стоимости».

О словах Калви о том, что формат сделки предложил Юсупов

«Вам не кажется абсурдным предположение, что акционер банка, не будучи аффилирован с этим кредитом, будет сам по своей инициативе отказываться от погашения и предлагать какие-то варианты замены?»

О кредитах коллегам Аветисяна из Клуба лидеров АСИ

На момент слияния «Юниаструм» (банк Аветисяна объединился с «Восточным», который тогда принадлежал фонду Baring Vostok, в 2016 году. — РБК) не нарушал никаких требований нормативов. Требования изменились уже после слияния. И ряд кредитов стали объединять в группу. Никакого сознательного умысла утаивания информации не было. И в Лондонский арбитраж уже предоставлены развернутые объяснения по этому вопросу.

А что касается аффилированности — лучше знать своего клиента. Они (Вячеслав Зыков и Алексей Бакулин из «Клуба лидеров». — РБК) были с нами в разных экспедициях, в том числе и Антарктиде, но говорить об аффилированности абсурдно, у меня нет и никогда не было никакой личной заинтересованности в этих кредитах. Поэтому все было в рамках лимитов, никаких преференций не было, они платили высокие ставки (16–17%), хотя частично они субсидировались».

Об угрозе уголовной ответственности в Великобритании

«Недавно юристы коллег [из Baring Vostok] инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьезные ресурсы. Я вынужден был привлечь адвоката и сейчас также отвлекаюсь от задач банка на этот процесс».

Об отношениях с помощником президента Андреем Белоусовым

«Андрей Рэмович стоял у истоков создания АСИ и Клуба лидеров. Многие инициативы АСИ реализованы при его непосредственной поддержке. Наиболее яркие из них — это Национальная предпринимательская инициатива, Нацрейтинг и другие. Он почетный гость и большой друг Клуба лидеров. Ходил вместе с предпринимателями Клуба лидеров в экспедицию в Антарктиду. А такие, я бы сказал, экстремальные походы, безусловно, объединяют и сближают людей. И действительно за годы совместной работы у нас сложились хорошие отношения. Я понимаю, к чему вы клоните, но это вовсе не означает, что я посвящаю его в текущее положение дел в своем бизнесе, и поверьте, у Андрея Рэмовича много других важных задач, требующих его внимания».

«[Конфликт в «Восточном» с ним] вообще не обсуждаю».

О жалобах бизнесменов на аресты по экономическим делам

«Как раз для этого АСИ вместе с Минэкономразвития и предпринимательскими объединениями недавно создали платформу для обращений граждан. Не секрет, что действительно большое количество предпринимателей жалуется на действия правоохранительных органов».

«Платформа обрабатывает все существующие обращения. Соответственно, обращение Baring Vostok было принято и по правилам платформы направлено для рассмотрения в ведомство, которое они указали в заявлении. Далее ведомство готовит ответ и направляет заявителю. Каким он будет, мне неизвестно, поскольку АСИ не участвует в принятии решений по тому или иному обращению».

«Никаких репутационных рисков для платформы [в связи со своим участием в ней] я не вижу. Наоборот, мне поступает шквал звонков и СМС от предпринимателей с вопросами о том, как обратиться за помощью через платформу».

«Я полностью поддерживаю позицию бизнес-объединений [о недопустимости арестов по экономическим делам], но повторюсь — ситуация, о которой мы говорим (дело Baring Vostok. — РБК), сложилась не в результате нормальной деловой этики, поэтому говорить о ней, как о возникшей из-за предпринимательской деятельности, нельзя».

Полный текст интервью читайте на сайте РБК.