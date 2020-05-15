Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%

Во второй половине 2020 года эксперты ожидают замедления инфляции из-за слабого потребительского спроса и возможного большого урожая. «Общий уровень инфляции, вероятно, будет служить нижней границей в нынешнем цикле снижения ставки», — говорится в обзоре BofA. Соответственно, помешать снижению ключевой ставки ниже 4% может приближение инфляции к таргету в течение ближайших 12 месяцев.

Citibank в базовом прогнозе ожидает снижения ключевой ставки на 0,5 п.п., до 5%, к началу 2021 года, говорится в его обзоре. Прогноз инфляции у Citibank практически совпадает с прогнозом ЦБ: аналитики ждут роста цен на товары до 4,2% к концу первого квартала 2021 года. В Citibank обращают внимание на еще одно заявление Набиуллиной. Во время пресс-конференции 8 мая, отвечая на вопрос РБК о возможности снижения ключевой ставки ниже инфляции, она заявила, что отрицательная реальная ставка возможна в некоторых странах, «чтобы вернуть инфляцию к таргету». «Мы будем принимать решение исходя из действия факторов в нашей стране, и наша траектория ключевой ставки будет определяться с учетом того, чтобы инфляция находилась вблизи 4%», — отметила глава ЦБ. Риторика Банка России «медленно, но неизбежно становится голубиной», указывают в Citi.

Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня. Если прогноз ЦБ окажется верным, участникам рынка не стоит ожидать, что ключевая ставка задержится на уровне ниже 5%, осторожны в инвестбанке.

Есть ли у ЦБ пространство для маневра

В BofA считают, что у ЦБ есть пространство для снижения ставки, так как фискальные меры по поддержке экономики остаются сдержанными из-за резкого снижения бюджетных доходов на фоне падения цен на нефть и общего экономического спада. Аналитики BofA оценивают прямую фискальную поддержку экономики примерно в 2% ВВП (2–2,2 трлн руб.), причем самым дорогим стал только последний пакет мер по поддержке экономики, который обойдется государству примерно в 800 млрд руб. Это не новые траты, около 300–400 млрд руб. уже заложены в бюджет, еще столько же Минфин планирует извлечь благодаря перераспределению расходов. Кроме того, президент Владимир Путин объявил о двух новых налогах — на процентный доход с вкладов больше 1 млн руб. (начнет действовать со следующего года) и на перечисление дивидендов в офшоры, которые могут сгенерировать еще около 300 млрд руб. доходов для бюджета в 2021 году, указывают в BofA.

Само российское правительство оценивало объем господдержки в рамках первых двух пакетов в 2,1 млрд руб., стоимость третьего пакета официально не объявлялась.

«Государство остается крайней осторожным в отношении новых расходов, несмотря на усиливающийся кризис и неизбежную рецессию в этом году», — пишут эксперты BofA. Но такая политика сокращает краткосрочные инфляционные риски и создает пространство для монетарного смягчения.

«Такой сценарий (со снижением ставки до 3,5%. — РБК) вполне возможен, так как ЦБ объявил о переходе к мягкой кредитно-денежной политике», — считает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Смягчение стимулирует спрос на кредиты и увеличивает доходы банков в процессе снижения ставки, компенсируя их потери по будущим дефолтам, и дестимулирует сбережения, заставляя людей больше тратить, что сейчас необходимо для поддержки экономики, перечисляет эксперт. «Опасность состоит в том, что возможен отток капитала и уход в доллары за счет меньшей привлекательности сбережений в рублях, но курс стабилен за счет продажи валюты из ФНБ, так что пока эта сторона уравнения менее важна, чем поддержка экономики», — подчеркивает он.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, ключевая ставка ЦБ по итогам 2020–2021 годов будет держаться в районе 5%.

«Ренессанс Капитал» ожидает от ЦБ проведения нейтральной кредитно-денежной политики и прогнозирует ставку на уровне 5,5% на конец года и 6,5% в 2021 году. «Мы ожидаем, что этот кризис характерен тем, что восстановление будет достаточно инфляционным по ряду причин», — утверждает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, ослабление рубля продолжит переноситься в цены.

«Пока что издержки кризиса перенесены на бизнес, который обязан поддерживать более высокую занятость и платить зарплаты. Это поддерживает восстановление спроса и увеличивает стимул переносить эти расходы обратно на потребителей. Кроме того, бизнесу приходится нести дополнительные издержки в связи с карантинной перестройкой, и если их не перенести в цены, тогда нас ожидает сценарий продолжительного спада», — объясняет Донец. По ее оценке, фискальный стимул в России выше, чем у других стран с развивающимся рынками и даже рядом развитых стран, если учитывать дополнительный дефицит бюджета России 5% ВВП, говорит она.