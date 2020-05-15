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Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%

Банк России на фоне пандемии может пойти на снижение ключевой ставки до 3,5% к концу года, если инфляция будет ниже цели 4%, прогнозируют в Bank of America. Риторика Банка России становится «голубиной», отмечают в Citibank
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ может пойти на снижение ключевой ставки с нынешних 5,5% до 3,5% к концу года, говорится в обзоре аналитиков Bank of America, поступившем в РБК.

ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п.
Финансы

На фоне пандемии коронавируса и действующих карантинных мер регулятор ускорил снижение ставки — в конце апреля он опустил ее сразу на 0,5 п.п., до минимального уровня с 2014 года. В последнем докладе по денежно-кредитной политике регулятор прогнозировал рост цен на уровне 3,8–4,8% по итогам года. По мнению ЦБ, дезинфляционное влияние слабого спроса в экономике компенсирует эффект таких проинфляционных факторов, как ослабление рубля и повышенный спрос в марте на некоторые товары в преддверии самоизоляции.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в начале мая допустила более агрессивное смягчение политики, уточнив, что вариант снижения на 100 б.п. также будет рассматриваться на июньском заседании совета директоров. За все время существования инструмента ключевой ставки (с 2013 года) ее значение не опускалось ниже 5,5%. Ставка рефинансирования, существовавшая с начала 1990-х годов, также находилась выше этого уровня.

У Банка России есть возможности смягчить денежно-кредитную политику благодаря ограниченным инфляционным рискам. В BofA считают, что в течение года инфляция будет ниже таргета ЦБ 4%. «Несмотря на такие драйверы инфляции, как слабый рубль и нарушение цепочек поставок, пик инфляции 3,5% будет достигнут в июне—июле», — пишут аналитики. Индекс потребительских цен демонстрирует умеренный рост 0,1% в мае, что сравнимо с динамикой 2019 и 2018 годов, аргументируют они.

Во второй половине 2020 года эксперты ожидают замедления инфляции из-за слабого потребительского спроса и возможного большого урожая. «Общий уровень инфляции, вероятно, будет служить нижней границей в нынешнем цикле снижения ставки», — говорится в обзоре BofA. Соответственно, помешать снижению ключевой ставки ниже 4% может приближение инфляции к таргету в течение ближайших 12 месяцев.

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года
Финансы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Citibank в базовом прогнозе ожидает снижения ключевой ставки на 0,5 п.п., до 5%, к началу 2021 года, говорится в его обзоре. Прогноз инфляции у Citibank практически совпадает с прогнозом ЦБ: аналитики ждут роста цен на товары до 4,2% к концу первого квартала 2021 года. В Citibank обращают внимание на еще одно заявление Набиуллиной. Во время пресс-конференции 8 мая, отвечая на вопрос РБК о возможности снижения ключевой ставки ниже инфляции, она заявила, что отрицательная реальная ставка возможна в некоторых странах, «чтобы вернуть инфляцию к таргету». «Мы будем принимать решение исходя из действия факторов в нашей стране, и наша траектория ключевой ставки будет определяться с учетом того, чтобы инфляция находилась вблизи 4%», — отметила глава ЦБ. Риторика Банка России «медленно, но неизбежно становится голубиной», указывают в Citi.

Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня. Если прогноз ЦБ окажется верным, участникам рынка не стоит ожидать, что ключевая ставка задержится на уровне ниже 5%, осторожны в инвестбанке.

Есть ли у ЦБ пространство для маневра

В BofA считают, что у ЦБ есть пространство для снижения ставки, так как фискальные меры по поддержке экономики остаются сдержанными из-за резкого снижения бюджетных доходов на фоне падения цен на нефть и общего экономического спада. Аналитики BofA оценивают прямую фискальную поддержку экономики примерно в 2% ВВП (2–2,2 трлн руб.), причем самым дорогим стал только последний пакет мер по поддержке экономики, который обойдется государству примерно в 800 млрд руб. Это не новые траты, около 300–400 млрд руб. уже заложены в бюджет, еще столько же Минфин планирует извлечь благодаря перераспределению расходов. Кроме того, президент Владимир Путин объявил о двух новых налогах — на процентный доход с вкладов больше 1 млн руб. (начнет действовать со следующего года) и на перечисление дивидендов в офшоры, которые могут сгенерировать еще около 300 млрд руб. доходов для бюджета в 2021 году, указывают в BofA.

Само российское правительство оценивало объем господдержки в рамках первых двух пакетов в 2,1 млрд руб., стоимость третьего пакета официально не объявлялась.

«Государство остается крайней осторожным в отношении новых расходов, несмотря на усиливающийся кризис и неизбежную рецессию в этом году», — пишут эксперты BofA. Но такая политика сокращает краткосрочные инфляционные риски и создает пространство для монетарного смягчения.

«Такой сценарий (со снижением ставки до 3,5%. — РБК) вполне возможен, так как ЦБ объявил о переходе к мягкой кредитно-денежной политике», — считает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Смягчение стимулирует спрос на кредиты и увеличивает доходы банков в процессе снижения ставки, компенсируя их потери по будущим дефолтам, и дестимулирует сбережения, заставляя людей больше тратить, что сейчас необходимо для поддержки экономики, перечисляет эксперт. «Опасность состоит в том, что возможен отток капитала и уход в доллары за счет меньшей привлекательности сбережений в рублях, но курс стабилен за счет продажи валюты из ФНБ, так что пока эта сторона уравнения менее важна, чем поддержка экономики», — подчеркивает он.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, ключевая ставка ЦБ по итогам 2020–2021 годов будет держаться в районе 5%.

«Ренессанс Капитал» ожидает от ЦБ проведения нейтральной кредитно-денежной политики и прогнозирует ставку на уровне 5,5% на конец года и 6,5% в 2021 году. «Мы ожидаем, что этот кризис характерен тем, что восстановление будет достаточно инфляционным по ряду причин», — утверждает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, ослабление рубля продолжит переноситься в цены.

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Мнение
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Пока что издержки кризиса перенесены на бизнес, который обязан поддерживать более высокую занятость и платить зарплаты. Это поддерживает восстановление спроса и увеличивает стимул переносить эти расходы обратно на потребителей. Кроме того, бизнесу приходится нести дополнительные издержки в связи с карантинной перестройкой, и если их не перенести в цены, тогда нас ожидает сценарий продолжительного спада», — объясняет Донец. По ее оценке, фискальный стимул в России выше, чем у других стран с развивающимся рынками и даже рядом развитых стран, если учитывать дополнительный дефицит бюджета России 5% ВВП, говорит она.

Автор: Павел Казарновский
Теги: BofA, ключевая ставка, Банк России
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ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п.
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