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ЦБ назначил нового главу департамента монетарной политики

С 1 июня глава департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин станет зампредом ЦБ, а его пост займет бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Алексей Заботкин, ныне занимающий пост директора департамента денежно-кредитной политики Банка России, с 1 июня станет заместителем главы ЦБ, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. На новом посту Заботкин будет курировать вопросы реализации денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе и работу руководимого им до сих пор департамента.

После повышения Заботкина ДКП вновь будет курировать зампред Центробанка. С 2016 года ни один из зампредов не был наделен такими полномочиями, а департамент денежно-кредитной политики напрямую курировался председателем Эльвирой Набиуллиной.

Во главе же департамента Заботкина сменит глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. На работу в ЦБ он выйдет с 1 июня.

Тремасов с 2000-х годов работает на финансовом рынке. В период с 2006 по 2011 год он возглавлял аналитической департамент Банка Москвы, а затем перешел на ту же должность в Номос-Банк (впоследствии переименован в банк «Открытие»). С 2014 по 2017 год Тремасов занимал пост директора департамента макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития. Тремасов покинул Минэк вскоре после того, как ведомство вместо задержанного Алексея Улюкаева возглавил Максим Орешкин.

Чем известен Тремасов

После ухода из Минэкономразвития Тремасов стал известен регулярной критикой Росстата и более пессимистичными прогнозами по экономике, чем прогнозы властей. В конце 2019 года он предположил, что российская экономика может «провалиться в ближайшие месяцы» (не подразумевая пандемии коронавируса). Кроме того, он предлагал ЦБ неортодоксальные решения, например задействовать золотовалютные резервы, которые превышают размер внешнего долга, но «лежат мертвым грузом».

Летом 2019 года он раскритиковал действия подчиненного Минэкономразвития Росстата, резко увеличившего оценку роста объемов строительства в предыдущем году. «Я не помню такого случая, чтобы какой-либо годовой показатель пересматривался сразу на 5 п.п. вверх. Это какая-то полная дичь», — написал экономист в своем Telegram-канале.

Позднее Тремасов подверг критике и попытку Минэкономразвития объяснить пересмотр данных Росстатом, указав на попытку ведомства «подогнать одни циферки под другие». «Это не аналитика, это рисование», — добавил экономист. На критику аналитика в Facebook отвечал тогдашний глава Ведомства Максим Орешкин. «Ведь быть публичным комментатором в роли «срывающего покровы» гораздо проще, чем планомерно и напряженно с высокой нагрузкой работать в непубличной плоскости для того, чтобы шаг за шагом делать жизнь в нашей стране лучше», — написал он.

В сентябре 2018 года Тремасов был единственным аналитиком, предугадавшим переход ЦБ к новому курсу ужесточения ДКП. Тогда ЦБ поднял ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, впервые с 2014 года.

На этой неделе Тремасов написал в Telegram-канале, что на рынке приобрело популярность мнение о том, что «ЦБ не имеет смысла тянуть до июня и надо снижать ставку уже сейчас». Впрочем, он добавил, что сам считает такой вариант «маловероятным».

Авторы: Евгений Калюков, Павел Казарновский, Иван Ткачёв
Теги: ЦБ, Кирилл Тремасов
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