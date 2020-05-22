ЦБ назначил нового главу департамента монетарной политики

С 1 июня глава департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин станет зампредом ЦБ, а его пост займет бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов

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Алексей Заботкин, ныне занимающий пост директора департамента денежно-кредитной политики Банка России, с 1 июня станет заместителем главы ЦБ, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. На новом посту Заботкин будет курировать вопросы реализации денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе и работу руководимого им до сих пор департамента.

После повышения Заботкина ДКП вновь будет курировать зампред Центробанка. С 2016 года ни один из зампредов не был наделен такими полномочиями, а департамент денежно-кредитной политики напрямую курировался председателем Эльвирой Набиуллиной.

Во главе же департамента Заботкина сменит глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. На работу в ЦБ он выйдет с 1 июня.

Тремасов с 2000-х годов работает на финансовом рынке. В период с 2006 по 2011 год он возглавлял аналитической департамент Банка Москвы, а затем перешел на ту же должность в Номос-Банк (впоследствии переименован в банк «Открытие»). С 2014 по 2017 год Тремасов занимал пост директора департамента макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития. Тремасов покинул Минэк вскоре после того, как ведомство вместо задержанного Алексея Улюкаева возглавил Максим Орешкин.