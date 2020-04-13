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Финансы ,  
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Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

Россияне получили ссуды почти на 1 трлн руб. — это рекордное значение для марта за всю историю наблюдений, оценили во Frank RG. Но в апреле банковская розница, скорее всего, поставит антирекорд, считают аналитики
Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 042,55 0% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В марте российские банки выдали кредиты населению на 920,6 млрд руб., следует из предварительных данных мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG. Такой объем сопоставим с пиковыми предновогодними периодами, когда банки традиционно удовлетворяют спрос перед праздниками — например, в декабре 2019 года выдачи в рознице составили 962 млрд руб.

Почти 1 трлн новых розничных ссуд в марте — рекордный результат для этого месяца: такого не было ни разу с 2013 года (более ранними данными Frank RG не располагает), сообщила РБК аналитик компании Анастасия Зюркалова.

Рост во всех сегментах

  • По сравнению с февралем 2020 года в марте выдачи розничных кредитов выросли на 22%. В годовом выражении рост составил 27,8%.
  • В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля.
  • Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.
  • Выдачи ипотеки в марте достигли 329,3 млрд руб., что на 15% больше объема новых ссуд в феврале.
  • Frank RG не приводит данных об автокредитовании и выдачах кредитных карт.

Почему банки нарастили выдачи

По данным Банка России, в марте темпы кредитования в рознице выросли на 1,9%. Такой месячный прирост не наблюдался ни разу в течение всего прошлого года, следует из статистики ЦБ.

На фоне обвала рубля и паники на мировых рынках банки фиксировали ажиотажный спрос на кредиты со стороны граждан, писал РБК. Рост заявок на новые ссуды наблюдался в сегментах необеспеченного кредитования, POS-кредитования, а также автокредитования. Крупные игроки, в частности Сбербанк, сообщали о всплеске обращений клиентов за ипотекой.

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
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Представители банков связывали активность клиентов с ожиданиями роста кредитных ставок. Организации, которые специализируются на автокредитовании, также объясняли высокий спрос предстоящим повышением цен на машины.

«Фактически часть заемщиков досрочно реализовала свой спрос на кредиты, опасаясь их удорожания либо роста отказов в будущем», — считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Он, однако, уверен, что уже по итогам апреля выдачи резко сократятся.

«Сказалось введение режима самоизоляции, что ограничило возможности получения кредитов в отделениях, многие граждане отказались от кредитов, опасаясь потери работы либо резкого снижения доходов. Да и банки в условиях возросших рисков начали корректировать свои риск-модели, что, безусловно, найдет отражение в росте отказов», — пояснил Доронкин. По оценкам НКР, в апреле объем выдач потребкредитов упадет более чем на 20% в годовом выражении, а у некоторых видов ссуд сокращение достигнет 30–40%.

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы
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В апреле потребкредитование ждет «если не полная остановка, то во всяком случае очень резкое снижение объема новых выдач», утверждает аналитик банковской группы агентства Moody's Светлана Павлова. Помимо режима самоизоляции и ужесточения политики банков на динамику повлияют кредитные каникулы. «Кредитные каникулы позволяют не выплачивать старые займы, а значит, не брать новые на их рефинансирование, что в обычной ситуации характерно для части заемщиков», — резюмировала Павлова.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, потребкредиты
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