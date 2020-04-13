Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

Россияне получили ссуды почти на 1 трлн руб. — это рекордное значение для марта за всю историю наблюдений, оценили во Frank RG. Но в апреле банковская розница, скорее всего, поставит антирекорд, считают аналитики

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В марте российские банки выдали кредиты населению на 920,6 млрд руб., следует из предварительных данных мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG. Такой объем сопоставим с пиковыми предновогодними периодами, когда банки традиционно удовлетворяют спрос перед праздниками — например, в декабре 2019 года выдачи в рознице составили 962 млрд руб.

Почти 1 трлн новых розничных ссуд в марте — рекордный результат для этого месяца: такого не было ни разу с 2013 года (более ранними данными Frank RG не располагает), сообщила РБК аналитик компании Анастасия Зюркалова.

Рост во всех сегментах По сравнению с февралем 2020 года в марте выдачи розничных кредитов выросли на 22%. В годовом выражении рост составил 27,8%.

В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля.

Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.

Выдачи ипотеки в марте достигли 329,3 млрд руб., что на 15% больше объема новых ссуд в феврале.

Frank RG не приводит данных об автокредитовании и выдачах кредитных карт.

Почему банки нарастили выдачи

По данным Банка России, в марте темпы кредитования в рознице выросли на 1,9%. Такой месячный прирост не наблюдался ни разу в течение всего прошлого года, следует из статистики ЦБ.