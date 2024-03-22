Набиуллина раскрыла, сколько денег есть у КИВИ Банка для выплат клиентам

Размер профицита средств КИВИ Банка составляет более 28 млрд руб. Этих денег должно хватить, чтобы провести возвраты клиентам кредитной организации, в том числе пользователям электронных кошельков, сказала Эльвира Набиуллина

Фото: Андрей Любимов / РБК

Профицит денежных средств у КИВИ Банка составляет более 28 млрд руб., этих денег должно хватить для покрытия его обязательств, рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Вывод по итогам оценки временной администрации АСВ (Агентство по страхованию вкладов. — РБК) — у банка есть значительный профицит средств, более 28 млрд руб. То есть превышение его актива над обязательствами. И поэтому мы исходим из того, что все имеющиеся обязательства будут выплачены», — отметила Набиуллина, отвечая на вопрос РБК, есть ли у ЦБ претензии к бывшим собственникам КИВИ Банка.

Она добавила, что регулятор в силу закона может предъявлять материальные претензии к бывшим собственникам и менеджерам, когда осуществляется финансовое оздоровление банка и когда он выделяет средства на это финансовое оздоровление. Также в случае банкротства банка возможно привлечение собственников к субсидиарной ответственности. Однако у КИВИ Банка лицензия была отозвана за неоднократные нарушения противолегализационного законодательства. «И поэтому мы в Арбитражный суд совсем недавно направили иск о принудительной ликвидации», — резюмировала Набиуллина.

Сразу после отзыва лицензии ЦБ говорил, что по предварительной оценке у КИВИ Банка должно хватить средств на возмещение денег клиентов. При этом по закону о страховании вкладов обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках, не подлежат страхованию. Поэтому возврат этих средств будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка. АСВ выявило 9,3 млн электронных кошельков, объем средств на которых составил 4,4 млрд руб. Возврату подлежат и средства, застрявшие в системе денежных переводов Contact, которая также входит в группу QIWI. По данным АСВ, неисполненными остались порядка 17 тыс. переводов на сумму свыше 700 млн руб. Также АСВ уже начало возмещать застрахованные средства вкладчикам КИВИ Банка — на середину марта было выплачено 3,26 млрд руб., что составляет 75% всей страховой ответственности. Кроме того, на счетах юрлиц, не подлежащих страхованию, находится около 18 млрд руб., писало RTVI со ссылкой на АСВ.

ЦБ лишил КИВИ Банк лицензии 21 февраля 2024 года, а 14 марта подал иск к КИВИ Банку в Арбитражный суд города Москвы. Согласно закону «О банках и банковской деятельности», Банк России при отзыве лицензии должен обратиться в Арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации.

При отзыве лицензии ЦБ указывал на то, что кредитная организация нарушала требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а также проводила высокорисковые операции по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводов похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг. Из-за этого ЦБ не увидел необходимости в санации КИВИ Банка, объяснял ранее первый зампред регулятора Дмитрий Тулин.

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«Санация — это финансовое оздоровление. А тут другая проблема. Мы оценили, конечно, последствия. Более того, коллеги даже приняли кое-какие меры через НСПК, подключили другой банк по расчетам в одной из стран сопредельных. В общем, убедились в том, что ничего страшного не произойдет», — пояснял Тулин.