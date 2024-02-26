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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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QIWI оценила риски для сделки по продаже КИВИ Банка из-за отзыва лицензии

QIWI: ликвидация КИВИ Банка может привести к просрочке платежа от его покупателя
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Отзыв лицензии у QIWI банка
QIWI допустила, что после отзыва лицензии у КИВИ Банка, который ранее был ее активом, не получит вовремя платежи за него от покупателя, это может повлиять на опцион обратного выкупа
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Отзыв Центробанком лицензии у КИВИ Банка, который ранее являлся активом QIWI Global и был продан гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит главному исполнительному директору КИВИ Андрею Протопопову), может оказать влияние на эту сделку в части выполнения обязательств покупателем банка, сообщили в QIWI Global.

В январе QIWI сообщила, что в рамках реструктуризации бизнеса продаст российские активы АО «КИВИ» (это не только банк, но еще «QIWI Кошелек», система денежных переводов Contact и др.) Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд руб., платеж разделили на несколько частей, которые должны были быть погашены в четырехлетний срок.

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка за нарушение федеральных законов и нормативных актов регулятора. «Банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», проводил операции по переводу «денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.», отмечал Банк России.

«На данный момент не может быть никакой уверенности в том, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору купли-продажи в установленные сроки», — отметили в QIWI.

Там заявили, что у банка не было признаков банкротства, поэтому «после процедуры ликвидации оставшийся капитал должен быть передан его владельцу», АО «КИВИ». Речь идет о 25 млрд руб. В QIWI заявили, что не уверены в том, будут ли доступны какие-либо средства владельцам после ликвидации банка.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Согласно договору о залоге (часть сделки), если QIWI не получит платежи вовремя, у нее будет право продать акции АО «Киви» по своему усмотрению. «QIWI plc намерена начать поиск третьей стороны для приобретения дебиторской задолженности вместе с правом требования в отношении залога и/или воспользоваться другими правами и средствами правовой защиты», — сказано в ее сообщении.

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В QIWI отметили, что планировали использовать доходы от сделки для обратного выкупа своих акций. Неплатежи со стороны покупателя окажут негативное влияние на это намерение, подчеркнули в компании: она может сократить платеж за обратный выкуп или «отложить его до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация с возможностью взыскания дебиторской задолженности по сделке».

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