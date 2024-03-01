В ЦБ не увидели необходимости в санации QIWI Банка

ЦБ не взял QIWI Банк на санацию, так как отозвал лицензию по причинам, не подходящих для финансового оздоровления. QIWI Банк проводил высокорисковые операции по электронным кошелькам и переводы в адрес нелегального бизнеса

Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ оценил последствия для рынка отзыва лицензии у QIWI (Киви) Банка, у которого на прошлой неделе отозвали лицензию, и не нашел оснований для санации, заявил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи, организованной Ассоциацией банков России, передает корреспондент РБК.

«Оснований для санации, скорее всего, бы не возникло. Мы можем проводить санации любым способом, в том числе через Фонд консолидации банковского сектора, если норматив достаточности капитала опустился ниже 2%. Какая санация? Санация — это финансовое оздоровление. А тут другая проблема. Мы оценили, конечно, последствия. Более того, коллеги даже приняли кое-какие меры через НСПК, подключили другой банк по расчетам в одной из стран сопредельных. В общем, убедились в том, ничего страшного не произойдет», — пояснил Тулин.

«Это точечная [мера], вот так получилось. Мы полтора года ждали, не потому что у нас был какой-то мораторий введен. Никто поводов не давал. А тут накопились претензии», — добавил он, комментируя вопрос о том, является ли это решение началом нового массового отзыва лицензий.

ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Это был первый отзыв лицензии за полтора года. По величине активов QIWI Банк занимал 89-е место среди кредитных организаций в России. Как указано на сайте QIWI, всего пользователями было открыто 13,8 млн активных кошельков.

ЦБ проводил масштабное оздоровление банковского сектора в 2017 году, когда взял на санацию три крупные частные банковские группы: «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк (ПСБ). Через созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) регулятор внес в капиталы кредитных организаций свыше 2 трлн руб., получив контроль над ними. Впоследствии «Открытие» и Бинбанк были объединены, а на базе ПСБ был создан опорный для оборонного сектора банк (сейчас принадлежит Росимуществу). Среди причин санации всех трех банков называлась их излишняя нагрузка по спасению других кредитных организаций, так как «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк после кризиса 2014 года были санаторами более мелких игроков.

Почему ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка

Решение об отзыве лицензии было принято из-за того, что QIWI Банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора. «Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — говорил представитель ЦБ. При этом Банк России выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

До применения крайней меры ЦБ несколько раз вводил ограничения в отношении QIWI Банка. Например, в декабре 2020 года QIWI Банк был оштрафован на 11 млн руб. и ему было запрещено в течение полугода проводить большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Также в течение последних 12 месяцев регулятор пять раз применял меры в отношении банка, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Так, в июле 2023 года ввел ограничения на вывод средств с кошельков QIWI на банковские счета и другие кошельки, а также установил запрет на снятие наличных с QIWI-карт.

На прошлой неделе проверку QIWI Банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем, начали сотрудники Федеральной службы безопасности, рассказали источники РБК. По словам одного из собеседников, проверку проводят сотрудники управления «К» ФСБ России по заявлению ЦБ. Одной из причин доследственных действий стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых в том числе с территории Украины, сказал источник РБК.

После отзыва лицензии у QIWI Банка перестали работать ряд сервисов группы, а также возникли проблемы у других кредитных организаций. Так, стали недоступны пополнение и переводы с электронных кошельков и перестала работать система трансграничных переводов Contact, которые принадлежат QIWI. Райффайзенбанк, Металлинвестбанк, Газпромбанк, ОТП Банк и другие сообщили о проблемах с онлайн-оплатой услуг связи, так как проводили эти операции через сервисы QIWI. Также отзыв лицензии затронул часть клиентов банка «Точка», которые обслуживались в QIWI Банке, в том числе для осуществления ВЭД, сказал РБК представитель кредитной организации.

Из-за отзыва лицензии под угрозой оказалась сделка по разделению бизнеса QIWI на российский и международный. В конце января 2023 года группа QIWI, в которую входил одноименный банк, завершила сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Гонконгская компания должна была продолжить развитие сервисов в России, в том числе платежных, которые функционировали на базе лицензии QIWI Банка. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., расчеты по ней должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет. Однако после отзыва лицензии группа сообщила, что решение ЦБ может оказать влияние на эту сделку в части выполнения обязательств покупателем банка.